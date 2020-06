Špička je jinde, Baníku sluší prostředek. Méně tlaku a větší šance na Evropu | iSport.cz

Radost fotbalistů Viktorie Plzeň poté, co záložník Pavel Bucha proměnil penaltu • ČTK

Středeční výsledky si s tabulkou FORTUNA:LIGY pohrály tak, že Baník po delší době, přesněji od chvíle, kdy u týmu v zimě skončil trenér Bohumil Páník, spadl z první šestky do prostřední skupiny. A vzhledem k aktuální ostravské formě a složitému losu je dost možné, že tam Slezané už zůstanou a nadstavbu zahájí dvojutkáním. Průšvih? Ne, odraz reálné kvality. A možná i úleva: kouč Luboš Kozel bude mít klid na budování a hráči zase motivaci pomstít zklamání z loňského systému.

Nejdříve remíza 0:0 v Příbrami. OK, po pauze asi nikdo nemohl čekat zázraky, a kdyby Baroš nebo Šašinka seřídili v tutovkách mířidla, mohli mít Ostravští body tři. Navíc Středočeši i v dalších zápasech ukázali, že defenzivní léčba Pavlem Horváthem zabírá.

Poté plichta 1:1 ve Zlíně. Válka proti starému známému trenérovi, nakonec s hořkou pachutí, protože o výhru Baník přišel až v poslední minutě, kdy vyrovnal Džafič. Bolestná ztráta dvou bodů.

A naposledy prohra 0:2 s Plzní. První „pokoronavirový“ střet s opravdovou kvalitou nastavil Slezanům nemilosrdné zrcadlo: na úplnou českou špičku to z jejich strany ještě opravdu není. Byť skóre tak hrozivě nezní, šlo o jasnou záležitost. Jakmile Viktoria vycítila, že má duel pod kontrolou, pošetřila síly na Slavii. A přesto dominovala.

Takže, sečteno podtrženo, Baník po nucené přestávce urval ze tří utkání dva body se zachraňujícími se celky a vstřelil jediný gól díky Jánošově dělovce ze třiceti metrů.

Vzhledem k rozjetému Liberci, nadechující se Spartě a konstantně fungujícímu Slovácku to znamená sešup na sedmé místo. Na příčku, ze které byl na konci minulého roku odejit trenér Bohumil Páník.

Není to úplná náhoda. Přestože ještě zdaleka není rozhodnuto o konečné podobě, svědčí to o tom, že do prostředku Baník v současnosti patří víc než mezi nejlepších šest. Před pauzou sice vypadal líp, jarní nádech pod novým realizačním týmem dával naději, že při troše štěstí není nereálný ani skok na třetí místo. A pozor – v jednu dobu bylo opravdu blízko – ale šlo o falešnou formu a efekt nového koštěte.

SESTŘIH: Baník - Plzeň 0:2. Viktoria před duelem na Slavii dále stoprocentní

Majitel Václav Brabec to asi neuslyší rád, ale faktem je, že opravdová kvalita týmu (pozor, neplést s možnostmi klubu) je momentálně i vzhledem ke Kozlově náročné reformě v prostřední skupině.

Přestože si sportovní ředitel Marek Jankulovski v zimě liboval, jak je kádr posílen a v nadstavbě proti špičkovým soupeřům už snad neshoří jako loni, možná k tomu ani nedojde. Nicméně při vzpomínce na předchozí ligový ročník nemusí být účast ve skupině o Evropu na škodu.

Zaprvé: uprostřed jste tak trochu mimo hlavní dění, neboť to nejdůležitější, co veřejnost zajímá, probíhá v soubojích na vrchu a spodku tabulky. To znamená, že nejste pod takovým tlakem a máte klid na práci, kterou vám pandemie ukrojila. V případě kouče Kozla a vedení ostravského klubu jde i o klid na budování a omlazování týmu pro příští sezony. Jinak řečeno: teď se pozná, s kým lze počítat i nadále. Šanci brzy určitě dostane i stále ještě šestnáctiletý Jakub Drozd.

Zadruhé: v případě Slezanů je určitě lepší utkat se s průměrnými mančafty než se opět trápit se Slavií, Viktorií či Spartou. Ostravská bilance s těmito celky je totiž tuze šeredná, navíc jsou bez pomoci skvělých fanoušků a zaplněného stadionu poloviční.

Zkusme si namodelovat scénář, který nyní opravdu může přijít. Co takhle nejdříve vymlasknout Bohemku, pak třeba Budějovice a ve finišovém kvalifikačním utkání o Evropskou ligu si to rozdat například s Jabloncem? Účast v pohárech už nezní tak sci-fi, že?

Slezané loni přesně takhle coby pátý tým po základní části nakonec přenechali svou vstupenku do předkol sedmé Mladé Boleslavi, protože nezvládli poslední duel sezony o všechno. Teď může přijít pomsta novému hernímu modelu FORTUNA:LIGY.

Baník svou současnou šedivou formu může paradoxně přetavit ve výhodu. Navíc jak bylo několikrát prezentováno šéfy i samotným trenérem, tohle jaro je seznamovací. Vyšší nároky přijdou až v novém soutěžním ročníku, kdy už kormidelník nebude nic dědit po svém předchůdci, ale mužstvo, posily, přípravu i interní dílčí cíle si sestaví po svém.

Anebo ještě FCB najde sílu, nakopne v neděli motory v Olomouci a skončí třeba čtvrtý? Já bych si na to nevsadil.

Baník - Plzeň: Kovařík strčil nohu do Buchova prudkého centru, Viktoria vede 2:0!