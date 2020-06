Premier League | Son jako voják. Hvězda Tottenhamu zvládla drsný výcvik, co vše dělala? | iSport.cz

Boj, bitva, válka - časté sportovní výrazy. Chválabohu jen metaforické, ve skutečnosti o život nejde a slavné hráče byste našli spíš při pochodu míru než v zákopech. Někteřé skluzy sice připomínají akt násilí, ale jak odjistit granát? Vyměnit zásobník? Smontovat a rozmontovat samopal? To se učit nikdo nemusí. Nejste-li ovšem Son Heung-min. Jihokorejský kapitán absolvoval vojenské cvičení u mariňáků. Balotelliho by ranila mrtvice.

Son je v Tottenhamu pátý rok a vyrostl v hvězdu první velikosti. Odehrál 220 zápasů a připsal si 83 gólů a 44 asistencí. Co se Spurs týče, vyšší tržní hodnotu má jen Harry Kane. Heung-minova je okolo 80 milionů eur.

Jihokorejec je dlouhodobě nejlepším, nejuctívanějším a nejobletovanějším asijským fotbalistou. Týdně bere 150 tisíc liber. Ročně skoro osm milionů. Pochettino ho přirovnával k Beckhamovi, Mourinho mu říká Sonaldo s jasnou narážkou na Ronalda.

Jenže marná sláva. Můžete být klidně Harry Potter, ale v Jižní Koreji musíte do armády. „Tak nám odvedli Sonalda,“ slzeli fanoušci. Naštěstí ne na dva roky…

Povinnost vojenského výcviku je v zemi uzákoněna od roku 1949. Pardonu se nedočká nikdo. Ani profesionální sportovci či umělci.

Každý fyzicky způsobilý korejský muž musí do 28 let povinně absolvovat dvouletý dril. Son ho mohl jen odkládat. Brzy totiž prorazil v Německu. Od sedmnácti hrál za Hamburk, poté zářil v Bayeru Leverkusen.

Ovšem pozor. Od 80. let platí úprava – triumf na Asijských hrách či olympijská medaile vyčarují možnost zkrátit si službu na několik týdnů. Odměna za vzornou reprezentaci své vlasti na mezinárodní scéně. Son na výjimku nakonec dosáhl, ale dost se zapotil. Kvůli nesouhlasu klubů, kde působil, nehrál na olympiádě v Londýně v roce 2012 ani na Asijských hrách 2014. Pech. Korea byla v obou případech úspěšná.

Předloni – jako kapitán národního týmu – Asijské hry po dramatickém finále s Japonskem vyhrál a vydobyl si tak odpuštění dlouhé služby. „Před začátkem turnaje jsem byl pod velkým tlakem,“ přiznal. Pokud by titul nezískal, musel by po svých 27. narozeninách narukovat děj se co děj. „To by mou kariéru hodně zkomplikovalo,“ věděl.

Dostal na výběr. Buď měsíční armádní stáž, nebo třítýdenní záhul s námořní pěchotou. Zvolil si peklo s mariňáky.

„Jedno vám povím,“ usmál se Son. „Rok 2020 je opravdu zvláštní.“ 16. února si v utkání s Aston Villou zlomil ruku a odcestoval na operaci do Soulu. Odtamtud letěl zpátky do Anglie, jenže zádrhel. Vir udeřil a Jižní Korea Čínou byly vyhodnoceny jako riziko, a tak musel do dvoutýdenní domácí karantény.

Prohlédněte si v GALERII, jak Sonův vojenský výcvik vypadal:

V době, kdy ruku vyléčil a mohl se pomalu zapojit do tréninku, se Premier League přerušila. Na konci března proto podnikl další cestu domů, aby si splnil vojenské povinnosti.

Zádrhel č. 2. Na Korejský poloostrov se vrátil ve chvíli, kdy měla země pandemickou situaci pod kontrolou a za zdroj nákazy naopak považovala Británii. „K neuvěření. Z jedné karantény jsem přeletěl do druhé. Další dva týdny o samotě,“ líčil.

Před nástupem do výcvikového tábora, kde ho čekal tvrdý kasárenský režim běžného brance, anonymního a bez jakýchkoli výhod, vyzval fanoušky, aby kvůli epidemii kemp námořnictva nenavštěvovali. Samozřejmě ho neposlechli. Na místo dorazila asi stovka příznivců a dalších 20 novinářů a fotografů. Bouřlivě ho vítali a zazpívali mu hymnu. Jakže to Son říkal?

„Opravdu zvláštní.“

Pak na tři týdny zmizel. Místo dresu navlékl maskáče, helmu a neprůstřelnou vestu. Nevěnoval pozornost míči, ale zbraním. Nabitým a nebezpečně opravdovým. Kde sloužil? Na základně Seogwipo, kterou armáda vybudovala v utajeném režimu na ostrově Čedžu. Z něj neutečete. Kolem je jen moře.

Psina to nebyla. Ve speciální komoře čelil slznému plynu. Zažil drezúru pod ostrou palbou a několikrát urazil třicetikilometrový pochod s plnou polní.

Prošel výcvikem včetně chemických, biologických, radiologických kurzů a simulace jaderného útoku. Mariňáci musí zvládnout i lekce disciplíny. Co obnáší? Bože, těžko říct! „Doufám, že ne ruskou ruletu,“ přemáhal by mdloby Daniel Levy, šéf Tottenhamu.

Závěrečná zkouška se skládala ze střeleckých a bajonetových dovedností. Dále ze sebeobrany, bojových schopností a první pomoci. Vše splnil.

Zaskvěl se hlavně ve střelbě – trefil deset terčů z deseti. „Dostal za to vyznamenání,“ prozradil jeho velící důstojník. „Ve 160členné skupině patřil k nejlepším. Všemi nástrahami prošel čestně a bez úlev. Získal si respekt vojenských instruktorů.“

Těžko na cvičišti – lehko na bojišti. Po návratu do Anglie zjistil, že jeho gól z této sezony proti Burnley byl v anketě Sky Sports vyhlášen nejhezčí brankou v historii Premier League. Do užšího výběru se dostaly parádní trefy Henryho, Bergkampa, Scholese, Ronalda a dalších ikon. Korejcovo sólo se však líbilo nejvíc. Dalo vzpomenout na Maradonův slalom z mistrovství světa 1986. Na druhém místě se umístily Rooneyho nůžky. Třetí byla Suárezova ekvilibristika při zakončení.

„Jsme tak rádi, že máme Sona zpátky,“ těší fandy Tottenhamu. Asi nevědí, že jeho vlastenecké povinnosti ještě neskončily. Musí vykonat 600 hodin veřejných služeb. Podle jihokorejských pravidel na to má 34 měsíců.