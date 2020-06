Pohroma pro slavného trenéra. Na silnici mu uhořelo deset koní najednou

Koně uhořeli na cestě do stájí v New Yorku • Instagram

Mezi oběťmi je také další tříletá klisna Unde the Oaks • Instagram

Patří mezi nejlepší dostihové trenéry současnosti. Koně Christopha Clementa vyhráli už přes dva tisíce dostihů a vyhráli miliardy, jenže teď musí slavný kouč svou stáj budovat z velké části odznova. Po dopravní nehodě při transportu do New Yorku zahynulo deset koní. Nepřežili ani ty, kterým se původně podařilo z plamenů utéct.

Tragická nehoda se stala v New Jersey v neděli nad ránem. Kamion s deseti koňmi už byl skoro u cíle cesty z Floridy do New Yorku, kde na hvězdy dostihů čekala stáj. Jenže vozidlo se za zatím nevyjasněných okolností ocitlo v plamenech.

„Všichni jsme zničení a máme zlomená srdce. Snažíme se pochopit, co se vlastně stalo,“ napsal trenér Christophe Clement na Twitteru. „Zatím víme, že oba řidiči byli převezeni do nemocnice, ale všichni koně zemřeli,“ dodal. Podle amerických médií přímo ve voze uhořelo osm zvířat. Dvěma si i s pomocí řidičů podařilo utéct, nicméně ani ta nepřežila.

V transportu byli koně různých majitelů. Společnost West Point Thoroughbreds už oznámila, že mezi oběťmi jsou dvě její klisny Hot Mist a Under the Oaks, obě teprve tříleté. „Je smutné tohle psát, odpočívejte v pokoji. Naštěstí aspoň řidiči jsou v pořádku,“ tweetovali Thoroughbreds.

Hlavně Hot Mist se věštila skvělá kariéra. Debutovala v květnu a rovnou vyhrála, v pěti svých startech skončila třikrát na stupních vítězů. Geny měla skvělé, byla totiž dcerou vítěze šesti velkých dostihů Tonalista, který za kariéru vydělal skoro čtyři miliony dolarů. Under The Oaks zase byla dcerou vítěze americké trojkoruny American Pharoaha. "Ztratit dva tak krásné koně najednou je největší rána, jakou jsem za roky v tomhle byznysu dostal," prohlásil šéf Thoroughbreds Terry Finley.