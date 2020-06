Někdejší talentovaná jezdkyně si teď podle listu The Sun vydělá sdílením pornovideí na své stránce OnlyFans víc než 400 tisíc týdně, jenže tenhle parádní byznys jí kazí fanoušci, kteří její pikantnosti nelegálně stahují a sdílejí.

„Přestaňte vytvářet falešné stránky a sdílet moje fotky a videa, nemáte na to žádné právo, jsou moje, ne vaše,“ rozlítila se obdařená brunetka. Akci navíc připsala na vrub jedné národnosti… „Jste idioti, dnes vás všechny z mé stránky vymažu. Nemám ráda Indy!“ doplnila rasistické vyjádření.

I když jí odtečou nějaké ty groše bokem, na svůj nový životní styl ale každopádně první žena, která se postavila na startovní rošt šampionátu Porsche Carrera Cup, nenechá dopustit. „Bylo to to nejlepší, co jsem kdy udělala. Dostala jsem se finančně do takového postavení, které jsem si předtím ani neuměla představit. A moc se mi to líbí,“ má jasno Renee.