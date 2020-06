Byla považována za obrovský talent motorsportu, protože se dokázala poměřovat i se svými mužskými protivníky. Jako první žena se v roce 2013 postavila na startovní rošt šampionátu Porsche Carrera Cup. Vyhlídky na zářnou budoucnost v tomto odvětví však po pár sezónách pohasly a Renne dnes rozhodně nelituje. K novému způsobu výdělku jí navedli její obdivovatelé a zdá se, že trefili do černého.

„Uvědomila jsem se, že nejsem dostatečně dobrá, abych pokračovala. Pár fanoušků mi navrhlo, abych začala používat platformu OnlyFans a tam to začalo. Už nemám zájem se vracet. Závodní auta nejsou vrcholem. To co dělám teď, dělám radši než závodění,“ přiznala sličná Australanka.

Prozradila také, že během prvního týdne své nové činnosti si prodejem svých nahých fotografií přišla na 3 tisíce dolarů (přibližně 70 tisíc korun) a to ji motivovalo i pro produkci videí. „Věřte mi nebo ne, můj otec o tom ví a podporuje mě. Podívejte se na to, čeho jsem dosáhla a ne na to, co dělám,“ uvedla.

Pro Daily Telegraph neváhala ozřejmit, co její nové řemeslo obnáší. „Do značné míry dělám všechno. Dělám cokoliv, co lidé požadují. Mám třicetiletou půjčku, ale chystám se jí splatit za jediný rok,“ pochlubila se. V nové práci si může klidně vydělat až 25 tisíc dolarů (téměř 600 tisíc korun) týdně a tak nyní bídou rozhodně netrpí.