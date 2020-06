Tenistka Martincová popsala, jak byla světová: Napráskala mě Češka!

Jak jsou na tom tenisté bez toho nejhvězdnějšího statutu v době nucené koronavirové pauzy? „Jsme bez příjmů. Ale taky jsme bez velkých výdajů,“ svěřila Tereza Martincová v rozhovoru moderátorovi Michalu Hrdličkovi . „Dávám si něco bokem, i když samozřejmě člověk nepočítá s nějakou pandemií. Ale něco mám, takže z toho teď funguju. Nějak se to dá,“ dodala.

Pak spolu obecněji rozebrali situaci hráček a hráčů, kteří jsou mimo světovou stovku. „Je tam obrovský rozdíl, když člověk skočí do stovky,“ podtrhla Martincová v České uličce. Jako 133. tenistka světa prý nemá jistotu, že objede s trenérem celou sezonu. „Je to stresující, můžu samozřejmě něco trefit na grandslamu, ale nemůžu mu slíbit: hele, tenhle rok budeš celý jezdit se mnou a nic jiného dělat nebudeš,“ vysvětlovala s tím, že si trenéra domlouvá jen na pár turnajů v sezoně.

A jak vzpomíná na své slavné extempore z Petrohradu? „Je to žhavé téma, což chápu, protože to se často nestává, že by někomu skrečovali zápas. Říkala jsem si, co se děje, byla jsem najednou zajímavá pro celej svět,“ uvedla.

V lednu 2017 ve druhém kole kvalifikace petrohradského turnaje bojovala s favorizovanou Elisou Mertensovou a pořádně ji dožírala umpirová rozhodčí, která prý opravovala výroky lajnových v její neprospěch. Když se to stalo potřetí v klíčové chvíli třetího setu, Martincová už to nevydržela a u sítě vyhledala v hledišti sedící kamarádku Michäellu Krajicekovou.

„Přišla jsem k umpiru, koukám takhle na Míšu a v češtině jsem řekla: Tak to si dělá pr*el, já už jí snad dám do držky,“ popsala. „A najednou vidím, že zezadu běží lajnová - Češka - a ta mě napráskala. Anglicky řekla rozhodčí na umpiru, že já jí chci po zápase ublížit,“ líčila bizarní moment. „Pak přiběhla supervizorka turnaje, prohlásila, že to je přes čáru, takže skreč,“ dodala Martincová.

Tu vedle předčasného konce (v zápase zrovna přišla o brejk na 6:5 ve třetím setu) čekala pokuta 3 tisíce dolarů (přes 70 tisíc korun). „To se odečte z prize money, nezaplatí mi hotel… ještě jsem musela doplácet,“ vyčíslila Martincová škody jednoho povzdechu…