Chceš nový kontrakt? Tak svlíkat a jdeme na to! Srbská basketbalová kráska Milica Dabovičová (38) stála několikrát během kariéry před zvrhlou nabídkou klubových šéfů. Sex s nimi prý pokaždé odmítla a vzápětí dostala vyhazov!

Dusila to v sobě, až čtyři roky po skončení kariéry promluvila. „Stalo se mi to opakovaně. Začínala jsem nové angažmá, zazvonil telefon a prezident klubu chtěl po mně sex,“ řekla elitní rozehrávačka, která dotáhla v roli kapitánky srbský nároďák ke zlatu na ME i bronzu na minulé olympiádě v Riu.

Pokérovaná blondýna s provokativním kukučem bafuňáře rozpalovala nejen svými výkony, a tak to na ni zkoušeli. „Žádnému jsem nedala! A dnes se na sebe mohu podívat do zrcadla,“ upozornila.

I to byl jeden z důvodů, proč během své 18leté profesionální kariéry vystřídala 16 klubů, z toho Jekatěrinburg a Crvenou Zvezdu dvakrát. „Jednou mi po odmítnutí sexu dali výpověď už za tři měsíce! A ještě jsem za tu dobu nedostala ani dolar,“ kroutila hlavou, aniž by upřesnila, kde se jí to stalo.