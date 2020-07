Legendární boxer Tyson překvapil. Je šťastný, protože je na mizině!

Chystá se na návrat do ringu, připravuje se o něm velký hollywoodský trhák. Zdálo by se, že je zase na vrcholu. Ale kdepak - Mike Tyson je švorc! Jenže podle vlastních slov je prý i tak spokojený. Jak je to možné?

Dvaapadesátiletý Tyson žil nezřízený život. V roce 2003 vyhlásil osobní bankrot, přitom jeho jmění se nedávno předtím odhadovalo na více než devět miliard korun! Z následných dluhů se dokázal vyškrábat zpět a dal si život do pořádku. Teď profituje z podcastu, marihuanového ranče, plánuje návrat mezi šestnáct provazů... a taky se o něm chystá film!

Právě hvězda plánovaného bijáku, jehož natáčení je kvůli pandemii koronaviru momentálně přerušeno, se o Tysonovi rozpovídala.

„Jednoho dne jsem Mikeovi zavolal a ptám se, jak se mu daří,“ řekl pořadu All The Smoke herec Jamie Foxx, známý třeba z filmu Nespoutaný Django, který si Tysona zahraje. „A on říká: Sláva Aláhovi, bratře, jsem šťastný! Tak se ptám proč, co tě dělá šťastným? A on říká: Jsem šťastný, protože už nemám žádné peníze.“

„Divil jsem se tomu, ptám se ho, proč ho zrovna tohle dělá šťastným,“ pokračoval herec. „A on na to: Protože už mi nikdo nemůže nic vzít. Už kolem mě nekrouží žádní supi. Proto jsem prostě šťastný.“

Tyson krátce po vyhlášení osobního bankrotu bojoval s dluhy, dohromady nastřádal pohledávky za více než půl miliardy korun. Dokázal se ale vyhrabat zpět. Slova o tom, že nemá žádné peníze, jsou asi přehnaná, ale evidentně i s výrazně menším jměním, než míval, je spokojený.