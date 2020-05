Nabídka pro Tysona. Za půl miliardy řežba bez rukavic, soupeř zářil i v UFC | iSport.cz

Mike Tyson se svou ženou na tenisovém US Open v roce 2019 • Profimedia.cz

Nejdřív to vypadalo trochu jako vtip, ale může to být realita. Návrat třiapadesátiletého boxera Mike Tysona do ringu je zase o něco blíž poté, co mu organizace BKFC nabídla kontrakt na 20 milionů dolarů (půl miliardy korun).

„Vím, co potřebujeme, abychom tuhle věc uskutečnili,“ prohlásil pro server MMA Fighting mnohoznačně David Feldman, prezident BKFC, organizace, v níž se bojuje postaru bez rukavic.

Mezi možnými soupeři se objevují jména někdejších hvězd UFC Tita Ortize nebo Kena Shamrocka, promotér má nicméně v hlavě ještě někoho jiného.

„Myslím na Wanderleie Silvu, někoho takového. Nezáleží na tom, jak starý Silva je, je nebezpečný a myslím, že by to byl zajímavý zápas,“ uvedl Feldman.

Třiačtyřicetiletý Silva, přezdívaný Axe Murderer, je bývalou hvězdou japonské ligy PRIDE, UFC i Bellatoru.

Tyson oznámil, že by se rád vrátil do ringu a na sociálních sítích prezentuje svou formu z tréninku.

„Ze zákulisí vím, že není úplně spokojený s tím, jak to v těžké váze vypadá a v posledních letech vypadalo. Podle mě chce ukázat, že těžká váha v boxu je trochu o něčem jiném než o taktikách, které zde nastolili například bratři Kličkové. Mike chce ukázat lidem, jak by to podle něj mělo vypadat,“ uvedl pro Sport Radim Tauchen, organizátor Tysonovy evropské tour Bestie.

O boj s Tysonem je velký zájem. Rychle se zrodila myšlenka dalšího souboje s britským boxerem Evanderem Holyfieldem, který Tysona v devadesátých letech dvakrát porazil, v druhém souboji poté, co mu Tyson ukousl kousek ucha a byl diskvalifikován.

„Šel bych do toho! Chci bojovat s Mikem Tysonem. Ale Mike to musí chtít také,“ prohlásil Holyfield pro The Sun.

Tyson se ale zatím nerozhodnul.

„Je hodně kluků, kteří by to chtěli. Jednáme, děláme byznys. Těm jménům byste nevěřili. Někdy během týdne kontrakt dokončíme,“ slíbil však Tyson už v sobotu v rozhovoru s rapperem Lil Waynem.