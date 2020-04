Unikátní comeback! Tyson se vrátí do ringu: Fuška, jsem celý rozlámaný | iSport.cz

Bývalý boxerský šampion Mike Tyson se chystá zpět do ringu. Třiapadesátiletý Američan uvedl, že se pustil do tréninku a chce absolvovat několik dobročinných zápasů. „To, že chce vydělat peníze pro chudý, aby jim pomohl, je hezký a myslím i dobrý nápad, ale spíš bude záležet, jak to bude všecko vypadat potom v ringu,“ komentuje návrat legendy Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile.

Legendární „Bestie“ hlásí návrat! Mike Tyson patří mezi nejnebezpečnější muže ringu v historii boxu. Mnoho sportovních fanoušků označuje právě bijce z Brooklynu za největší ikonu bojových sportů. A tento velikán se hodlá po patnácti letech na odpočinku vrátit mezi šestnáct provazů.

„Minulý týden jsem boxoval. Byla to fuška, jsem z toho rozlámaný,“ řekl Tyson v živém přenosu na Instagramu. „Pracuji na tom, že bych to zkusil v ringu. Plánuju pár exhibičních zápasů na tři nebo čtyři kola pro nějaké charity a tak. Vydělat nějaké peníze a pomoct bezdomovcům a drogami šlehnutým pitomcům, jako jsem já,“ uvedl bývalý boxer, který během kariéry vydělal stamiliony dolarů, ale v roce 2003 zbankrotoval.

Tyson boxoval naposledy v roce 2005, kdy prohrál s Kevinem McBridem. Profesionálním mistrem světa se stal ve 20 letech jako nejmladší boxer v těžké váze v historii. Za dvacet let v profesionálním ringu vybojoval 50 vítězství, z toho 44 KO, a zaznamenal jen šest porážek.

„Jsem jeho fanouškem, vždycky jsem byl. To, že chce vydělat peníze pro chudý, aby jim pomohl, je hezký a myslím i dobrý nápad,“ komentuje comeback slavného ranaře Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile ze Sydney 2000. „Ale spíš bude záležet, jak to bude všechno vypadat potom v ringu. Ta akce jako taková. Jeho zápasy jsem měl vždycky rád a těšil se na ně! Ale přece jenom je to už trochu zpátky v čase.“

Tysonův příběh

Když se řekne největší boxer historie, většina lidí odpoví: Muhammad Ali. Velmi často se jim ale vybaví ještě jedno jméno: Mike Tyson. Právě Železný Mike se totiž stal dalším ringovým králem, který dokázal oslovit masy diváků. Ať už v dobrém, či zlém. Je tak doslova žijící legendou. A není divu, jeho životní příběh je mimořádný. Z grázla se stal dobrák. Ale vedla k tomu složitá cesta.

„Byl jsem prase. Expert na ubližování lidem,“ řekl o sobě před lety.

Narodil se v Brooklynu 30. června 1966. Jeho otec brzy opustil rodinu, a tak vyrůstal s matkou alkoholičkou, starším bratrem a mladší sestrou. Často se stával terčem posměchu. Ať už kvůli nadváze nebo měkkému hlasu. Rváče v sobě objevil, když mu kluk ze sousedství ukradl jednoho z holubů, které už tehdy choval. Malý Mike se dožadoval vrácení, ale drzý posměváček po něm hodil jen utrženou ptačí hlavu. Krev v obličeji a na tričku v budoucí boxerské hvězdě probudila pověstné zvíře. Bestii. A několika údery se tvrdě pomstil. Tehdy poznal poprvé ten pocit, který jej hned fascinoval. „Poslat někoho k zemi, je nepopsatelné. Je to láska na celý život!“ zhodnotil později.

Tehdy se ale také stal členem pouličního gangu. Bylo mu teprve třináct, když už měl za sebou osmatřicet zatčení. V jednom záchytném centru si jej všiml Bobby Stewart, výchovný poradce a bývalý boxer, a změnil jeho osud. O něco později se jej ujal skvělý manažer a trenér Cus D'Amato. V šestnácti mu zemřela maminka. D'Amato jej proto přijal do rodiny. A neměl to se svým svěřencem nikdy lehké. Nicméně dokázal z něj vychovat nebývalého bojovníka, jenž se už ve dvaceti letech stal světovým šampionem. Povedlo se mu to v duelu s Trevorem Berbickem, kterého knokautoval už ve druhém kole. Jak později prozradil, dokázal to i přesto, že byl v té době nakažen kapavkou.

Ringový dravec svět šokoval mnohokrát. Svými výkony byl obdivuhodný, svým stylem života si vysluhoval spíše opovržení. Alkohol, drogy, násilí. Svou agresi mnohdy nedokázal udržet na uzdě.

Dokázal napadnout i své fanoušky. Promotéra Dona Kinga kopl v limuzíně do hlavy. Soupeři Evanderu Holyfieldovi, kterého neuměl porazit, ukousl během zápasu kus ucha a dalšímu přemožiteli Lennoxu Lewisovi na tiskovce vyhrožoval: „Sežeru tvoje děti!“

Na svém kontě má ale i kauzy celkem úsměvné. Po divokém večírku si v Las Vegas zapomněl tašku Louis Vuitton, v níž měl milion dolarů. A přiznal například, že aby ošálil dopingové kontroly, měl připravený umělý penis naplněný cizí močí.

Ač hodně podléhal svým démonům, měl i mnoho dobrých vlastností a neustálou touhu být lepším, což se mu podařilo až v posledních letech. Vždy se ale snažil vzdělávat, hodně četl. „Mám slovní zásobu dvacet tisíc slov a dokážu odpovídat komukoliv z oblasti literatury, vědy nebo umění,“ tvrdí o sobě.