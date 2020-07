Divoký život fanynky se slavnými ňadry. Její partner sexuálně zneužil vlastní neteř!

Modelka Larissa Riquelme se zapojila do antirasistické kampaně po svém • twitter.com

Larissa Riquelmeová se svým partnerem Jonathanem, který byl za sexuální zneužívání dívek odsouzen na 14 let vězení • Instagram

Larissa Riquelmeová se díky svým bujarým ňadrům dostala až do Playboye • Instagram

Během šampionátu v Jihoafrické republice se stala globální hvězdou, ostřily na ni objektivy kamer z celého světa, aniž by do Afriky vůbec vyrazila. To když doma v Asunciónu v extázi a s telefonem mezi vnadami na dálku podporovala své miláčky na trávníku. Paraguay sice mistrovství nevyhrála, takže nahá po náměstí běžet nemusela, což ji asi mrzelo, ale ona si poradila i tak...

Stala se z ní nejznámější fanynka na světě. „Fotbal mi změnil život. Baví mě být slavnou,“ potvrdila. Aby ne, však se díky svým největším přednostem dostala až na titulku legendárního časopisu Playboy, kde zaujala i Jonathana Fabra, bývalého fotbalistu klubů Boca Juniors či River Plate.

Její miláček ale nebyl žádným andílkem. V roce 2010 autem usmrtil ženu, která na mopedu vezla svého pětiletého synka do školy. Před rokem byl odsouzen na 14 let vězení za sexuální zneužívání své jedenáctileté neteře - dcerky svého bratra Daria, ale i dalších nezletilých dívek!

No Larissa se svými ratoletstmi si dnes žije svůj vlastní život. Už se nesvléká jako na běžícím páse, ale o pracovní nabídky nouzi nemá. Na svém Instagramu propaguje, na co si jen vzpomenete, od kosmetiky přes oblečení až po elektroniku.

Bídu proto rozhodně nedře.. Přitom na začátku stačilo trochu emocí a jeden mobil mezi ňadry.