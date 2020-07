Premier League | De Gea na odpis: Nepoužitelný. Je čas ho posadit. Experti našli náhradu | iSport.cz

Z dlouholeté opory se během jediného ročníku stal muž na odstřel. Brankář David de Gea se výraznou měrou podepsal pod prohru Manchesteru United s Chelsea 1:3, která znamenala, že finále FA Cupu proti Arsenalu si družina z Old Trafford nezahraje. Zatímco trenér se ještě snaží nad chybujícím Španělem držet ochrannou ruku, experti v Británii jsou nekompromisní. „Je čas ho posadit,“ vyhlásil jasně bývalý útočník Alan Shearer, podle nějž by United měli vsadit na brankáře, který je momentálně na hostování.

Ještě před pár týdny se Ole Gunnar Solskjaer rozhodl svého brankáře veřejně podržet. „Pořád si myslím, že je to nejlepší brankář na světě,“ opakoval. David de Gea se mu v nedělním semifinále s Chelsea za důvěru moc neodvděčil. V nastavení prvního poločasu mu prošla do sítě střela Oliviera Girouda, která mířila víceméně přímo na něj. Do rukavic mu štípla i střela Masona Mounta na začátku druhé půle, ani tu ale nedokázal zastavit, jen lehoučce vychýlit na cestě do sítě. Snad jen s vlastním gólem Harryho Maguirea, frustrující třešničkou na matném výkonu United, nemohl nic moc dělat.

„David ví, že ten druhý gól by měl stokrát ze sta pokusů chytit,“ ohlédl se Solskjaer pro BBC za nepříliš důraznou střelou Mounta, která přes De Geovy prsty prošla do brány. „Ale takový je fotbal. Rozhodl jsem se ho poslat do hry, protože jsem věřil, že je mentálně připravený,“ doplnil na téma, proč nasadil svou ligovou jedničku i do pohárového zápasu, které obvykle chytá spolehlivá dvojka Sergio Romero. „Pro brankáře je složité napravit zaváhání, hráči v poli to mají jednodušší. David hrál po zbytek zápasu dobře, měl pár dobrých zákroků, ale ví, že tohle chytit měl,“ uzavřel norský kouč.

Je logické, že trenér se snaží svého svěřence podržet a veřejně ho moc „nenatřít“. Experti ale španělského gólmana samozřejmě nešetřili… „Už po prvním gólu jsem na rádiu BBC o De Geovi řekl, že je úplně nepoužitelný. Giroud v průběhu akce předvedl dobrý pohyb, ale samotná střela byla naprosto standardní a měla být chycena,“ nešetřil ve svém sloupku pro Daily Mail někdejší kanonýr Chris Sutton, který střílel góly za Blackburn či Celtic Glasgow. „Můj kolega Robbie Savage se mnou nesouhlasil, ale o druhém gólu už se snad vůbec hádat nemusíme. Byl ještě horší. Mason Mount netrefil míč čistě, ale přesto nějak proklouzl skrz De Geu,“ přisadil si k další inkasované brance.

„Byl to naprosto beznadějný výkon od brankáře, jehož sebedůvěra je naprosto viditelně rozbitá na kousky. Obrana před ním byla taky slabá, samozřejmě,“ završil Sutton. Ostrá slova nepřicházejí jen od 47letého experta, svoje pochyby nad formou španělského gólmana vyjádřil i Alan Shearer.

Legenda Newcastlu vyřkla nad zkušeným Španělem jasný ortel. „Děje se mu to pořád. Je čas ho posadit na lavičku,“ nechal se 49letý bývalý útočník slyšet na BBC One. Nového brankáře podle něj Manchester United vůbec nemusí kupovat, jeden velice kvalitní gólman mu totiž už patří. „Až se Dean Henderson vrátí z hostování, měl by být jedničkou. Pokud nebude chytat v United, měl by jít zase na hostování a sbírat zkušenosti. Ale podle mě už nadešel čas,“ dodal Shearer.

23letý Angličan Henderson zatím za „rudé ďábly“ nenaskočil do soutěžního zápasu, tráví druhý rok na hostování v Sheffieldu United. A tam je oporou číslo jedna – v minulé sezoně vychytal postup z Championship, teď jeho zákroky drží nováčka vysoko nad jistotou záchrany a dokonce v boji o pohárovou Evropu.