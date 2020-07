Miloval to. Koncem roku se vždy sbalil a českou zimu vyměnil za vyhřátou Floridu. „Já si to tam super užil! Navíc s tou lodí to bylo bombastický,“ připomenul pravidelné výlety člunem na nedaleký Fisher Island či potápění v oceánu. „Byl to pro mě adrenalin. Strávit hodinu pod vodou, to je parádní relax,“ zasnil se.

V roce 2010 si pořídil byt v 15. patře mrakodrapu na prestižní adrese v South Beach, o čtyři roky později se stěhoval do luxusnějšího apartmánu v 39. poschodí. Plácnul se přes kapsu, přišel ho na 69 milionů korun, ale za ten kouzelný výhled na oceán to stálo.

Před lety se k němu nastěhovala modelka Nicole Volfová (25), která mu minulý týden porodila dcerku Naomi. A právě na sklonku loňského roku, kdy jeho přítelkyně otěhotněla, se Petr rozhodl příbytku zbavit. Přes realitku nahodil cenu 67 milionů, nakonec byl rád, že jej těsně před odletem prodal za 56. Třináct »melounů« prodělal! „Bohužel, něco jsem ztratil, ale to je dané dobou,“ pokrčil rameny.

Proč se vlastně bydlení svých snů zbavil? „Už mi to jednoduše nedávalo smysl, a to časově ani finančně. Ty poplatky jsou šílené a my nemáme v plánu tam tak často lítat,“ prozradil hokejista, který smýšlí jako zodpovědný rodič. „Malá pak půjde do školky, do školy, takže čas bude jen v létě. Jenže to jsou nejhorší měsíce – vedro jako kráva, z té vlhkosti jsi hned zalepenej...“

Apartmán se nacházel v 39.poschodí tohoto mrakodrapu.







69 zobrazit galerii

Na Miami ale nezanevřel. „Rádi se tam budeme vracet, ale to už si něco pronajmeme. Jediná výhoda toho bytu byla, že jsem si tam mohl nechat věci a nemusel lítat přes oceán obalenej jako vánoční stromeček,“ upozornil se smíchem.