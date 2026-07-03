Formulová senzace je zpět: v Česku vyrobená Lego autíčka opět vyrazí na trať!
Dospělí chlapi, ti nejrychlejší piloti planety a... hračky z Česka! Místo obvyklého mávání z kamionu čeká hvězdy formule 1 o víkendu v Silverstone pořádná dávka nostalgie. Na legendární britský okruh totiž vyrazí flotila zbrusu nových pojízdných Lego autíček, která mají svůj původ v Kladně. Loni tahle hravá vozítka vyvolala mezi piloty i fanoušky naprosté nadšení. Nyní však nové mini verze vyvolávají smíšené pocity.
Po úspěchu loňských Lego formulí na Velké ceně Miami se v Česku seskládané monoposty vrací do rukou jezdců, tentokrát v mini verzi. Kladenská továrna sestrojila 22 aut ve velikosti motokár, ve kterých bude možné závodníky spatřit už v neděli 5. července přímo na trati v Silverstone.
„Závod“ bude součástí přehlídky jezdců, která se koná před každou nedělní Velkou cenou. Tentokrát však nabere pořádně hravou formu. Každý jezdec bude mít k dispozici vlastní autíčko v barvách stáje, dosahující rychlosti až 25 km/h, speciálně seskládané z neuvěřitelných 28 tisíc kostiček Lega. Velikostí připomene pilotům začátky v motokárách.
„Chceme poslouchat fanoušky, a po loňském roce bylo jasné, že oni i piloti chtějí víc,“ oznámila Julia Goldin, vedoucí marketingu LEGO Group. V Kladně na nových autech pracovali víc než 6 400 hodin, aby byla připravena na britský okruh.
Po zkušenosti z Miami musí konstruktéři počítat i s náturou jezdců, jelikož po přehlídce museli maršálové čistit trať kvůli odlomeným dílkům. Piloti si přeci nemohli nechat ujít příležitost narážet jeden do druhého. Jestli se v továrně poučili, se ukáže již v neděli.
Loňská přehlídka v Miami byla mimořádným úspěchem i pro samotné jezdce. Z kamer na monopostech se při jízdě ozýval jen smích. „Nejlepší část roku,“ prohlásil pilot Williamsu Alex Albon. „Je to hrozně cool. Měli bychom to mít pořád,“ zhodnotil Leclerc. K letošní podívané s radostí vzhlíží i úřadující šampion Lando Norris: „Těším se na to,“ řekl na čtvrteční tiskové konferenci.
V paddocku se však vzrůstá počet jezdců, kteří nápad Lego autíček tvrdě odsuzují: „Jezdci by neměli vypadat jako děti a klauni, kteří do sebe naráží,“ řekl Max Verstappen. Loňskou přehlídku však paradoxně prožil s neusínajícím úsměvem na tváři. Sedminásobný šampion Lewis Hamilton se taky vyjádřil, že neví, jestli se v neděli do autíčka posadí.
Britský okruh tedy letos kromě ohromné podívané poskytne jezdcům příležitost vrátit se do dětských let a hrát si s Legem před zraky statisíců diváků jen minuty před startem. Šílený chaos navíc naživo odvysílá YouTube kanál F1 ve 14.00.