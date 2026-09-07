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Ecclestonea (95) zadrželi na letišti s brokovnicí: Řikali, že mě zatknou. Byla to otrava

Bernie Ecclestone na trati Velké ceny Maďarska
Bernie Ecclestone na trati Velké ceny MaďarskaZdroj: Profimedia
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
Bývalý šéf F1 Bernie Ecclestone
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ČTK, iSport.cz
Formule 1
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Bývalý šéf formule 1 Bernie Ecclestone byl dnes na několik hodin zatčen na letišti v Lisabonu kvůli držení střelné zbraně. Podle agentury AP u něj portugalská policie našla brokovnici, na kterou neměl povolení.

Britskému deníku Daily Mail pětadevadesátiletý Ecclestone řekl, že do Portugalska přiletěl ze Švýcarska s puškou pro střelbu na holuby. „Ptali se mě, jestli mám modrou knihu, což je zjevně nějaký dokument, který je potřeba. Já jim řekl, že nikdy s takovými dokumenty necestuju, vlastně tedy s žádnými dokumenty," uvedl Ecclestone.

„Říkali, že mě zatknou, ale po nějaké době, co se zdála jako hodiny, se to vyřešilo. Byla to ale otrava."

Ecclestone šéfoval formuli 1 dlouhá desetiletí do roku 2017 a nyní dělí svůj čas mezi domy v Portugalsku a Švýcarsku. Problémy se zbraní na letišti měl už v roce 2022, kdy byl zadržen v Brazílii s pistolí ráže .32. Musel tehdy zaplatit pokutu.

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