Nedostali jsme licenci, potvrdilo Dynamo. Důvodem má být pouze stadion, klub odmítá dluhy
Licenční komise FAČR rozhodla o neudělení licence druholigovému Dynamu České Budějovice. Klub informaci, o které už psal iSport během úterý, potvrdil den poté v oficiálním prohlášení. „Klub s tímto výsledkem počítal,“ zmiňuje mimo jiné. Zároveň popírá, že by za zamítnutím stály jiné důvody, než běžící výpověď z nájmu stadionu od města.
Jihočeské Dynamo ve svém úterním vyjádření, které má iSport k dispozici, potvrzuje, že klub neobdržel licenci pro druhou ligu na následující sezonu 2026/27. „Klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích,“ zmiňuje vedení jihočeské organizace.
Odmítá informace, že by licenční komise Dynamu odmítla přihlášku do profesionální soutěži kvůli dlužným částkám nebo chybějícím dokumentům, o čemž se v souvislosti s druholigovým klubem hovoří. Zásadním předpokladem pro to, aby klub mohl v Česku působit v nejvyšších ligách, je právě prohlášení o bezdlužnosti. V případě Budějovic má jít o závazky vůči několika subjektům - nemá jít o vysoké částky, ale faktury mají být dávno po splatnosti.
Azyl v Příbrami?
Majitelka Nneka Ede se svými kolegy hledá řešení, jak se dostat ze situace, kdy nemá zajištěný stadion na celý příští ročník (na stadionu dle běžící výpovědní lhůty dvanácti měsíců může klub působit do konce příštího dubna).
V podkladech pro udělení licence měla uvést, že závěr nadcházejícího jara by klub dohrál v azylu v Příbrami, to ale komise neakceptovala - udělit výjimku na stadion může, ale bývá to především v situaci, kdy klub staví nebo rekonstruuje vlastní stadion a musí se dočasně přesunout jinam.
„Klub s tímto výsledkem v první fázi licenčního řízení počítal a v následujících dnech využije možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR,“ připouští ve svém vyjádření Dynamo.
Odvolání může klub podat do 28. května, tedy do čtvrtka příštího týdne. Licenční komise poté definitivně rozhodne, klíčové datum je 2. června. Pokud se do té doby nepodaří situaci na jihu Čech vyřešit, je ve městě silně ohrožené pokračování profesionálního fotbalu.
„Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení,“ zmiňuje Dynamo.
Problém klubu je ve sporech mezi stávající majitelkou a vedení města. To v minulých dnech naznačilo, že by v Českých Budějovicích mohl vzniknout nový klub, který by pravděpodobně začal ve třetí lize.
Prohlášení Dynama České Budějovice
SK Dynamo České Budějovice potvrzuje, že klubu nebyla v první instanci udělena licence pro sezonu 2026/2027. Důvodem tohoto rozhodnutí je situace kolem stadionu po výpovědi nájemní smlouvy ze strany města, nikoli jiné důvody, které byly v posledních dnech prezentovány v médiích.
Klub s tímto výsledkem v první fázi licenčního řízení počítal a v následujících dnech využije možnost odvolání i dalších kroků v rámci procesu FAČR.
Naším hlavním cílem nadále zůstává zachování druholigového fotbalu v Českých Budějovicích i pro příští sezonu. Věříme, že pokračování profesionálního fotbalu ve městě je v zájmu nejen klubu a jeho fanoušků, ale také města a jeho vedení.
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|29
|23
|4
|2
|58:21
|73
|2
Táborsko
|29
|16
|5
|8
|48:31
|53
|3
Artis
|29
|15
|7
|7
|49:35
|52
|4
Ústí
|29
|15
|3
|11
|52:43
|48
|5
Příbram
|29
|13
|6
|10
|29:30
|45
|6
Baník B
|29
|13
|5
|11
|44:38
|44
|7
Opava
|29
|11
|10
|8
|42:31
|43
|8
Žižkov
|29
|12
|5
|12
|37:50
|41
|9
Vlašim
|29
|10
|8
|11
|39:31
|38
|10
Slavia B
|29
|10
|5
|14
|39:45
|35
|11
Č. Budějovice
|29
|10
|4
|15
|30:39
|34
|12
Chrudim
|29
|8
|8
|13
|36:49
|32
|13
Kroměříž
|29
|9
|4
|16
|30:42
|31
|14
Prostějov
|29
|5
|12
|12
|30:43
|27
|15
Jihlava
|29
|6
|8
|15
|29:38
|26
|16
Sparta B
|29
|7
|4
|18
|27:53
|25
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup