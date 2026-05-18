Předplatné

Nové Dynamo? V Budějovicích chtějí založit další klub a získat licenci na třetí ligu

České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionuZdroj: ČTK / Václav Pancer
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
České Budějovice vypověděly fotbalovému Dynamu smlouvu ze stadionu
Fotbalisté Českých Budějovic
Lukáš Rajtmajer z Českých Budějovic u míče
Jiří Skalák v dresu Českých Budějovic
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Domácí soutěže
Vstoupit do diskuse (3)

České Budějovice chtějí pro sezonu 2026/27 přihlásit mužstvo, které by hrálo třetí fotbalovou ligu. Získaly by ji od některého současného účastníka třetí nejvyšší soutěže. Vedle druholigového Dynama by tak ve městě existoval další klub. Radnice by pak v budoucnu chtěla na nový klub, jenž by nastupoval pod hlavičkou Českých Budějovic, navázat i mládežnickou akademii, která nyní patří pod Dynamo. ČTK to řekl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš (Naše Česko).

„Jednalo by se o podobný příběh, který se zde stal v hokeji. Před lety odešli s licencí majitelé extraligového klubu do Hradce Králové a v Českých Budějovicích vznikl Motor, který se po čase do nejvyšší soutěže vrátil,“ uvedl.

Třetiligový fotbalový tým by hrál zápasy v tréninkovém areálu Složiště, který patří Jihočeskému kraji. Městský stadion na Střeleckém ostrově využívá Dynamo, jehož majitelkou je Dorothy Nneka Edeová. S radnicí má podepsanou smlouvu na působení na Střeleckém ostrově do konce dubna 2027. „Po vypršení termínu by třetiligový tým ze Složiště přešel na stadion na Střeleckém ostrově,“ řekl náměstek.

Radnice vede s majitelkou delší dobu spor. Městu mimo jiné vadí, že chod mládežnické akademie financuje radnice a kraj. Majitelka se na tom podílí minimálně. „Smyslem našeho záměru je, abychom následně získali akademii pod třetiligový tým a její hráči v něm mohli působit. Samozřejmě bychom byli rádi, aby co nejdříve tým ze třetí ligy postoupil aspoň do druhé,“ řekl Maroš.

Druholigové Dynamo nyní čeká, zda dostane od Fotbalové asociace ČR licenci na účast v soutěži pro příští ročník. Ale vzhledem k tomu, že nemůže garantovat, že odehraje celou sezonu na stadionu na Střeleckém ostrově, který splňuje požadovaná kritéria, není vyloučeno, že klub spadne do třetí ligy.

Maroš dodal, že město by chod nového třetiligového klubu nefinancovalo. „Jsme v kontaktu se soukromými sponzory, kteří jsou připraveni chod komplet financovat. Město by klub podporovalo morálně a společně s krajem mu poskytlo sportovní infrastrukturu,“ řekl Maroš.

#TýmZVRPSkóreB
1Zbrojovka29234258:2173
2Táborsko29165848:3153
3Artis29157749:3552
4Ústí291531152:4348
5Příbram291361029:3045
6Baník B291351144:3844
7Opava291110842:3143
8Žižkov291251237:5041
9Vlašim291081139:3138
10Slavia B291051439:4535
11Č. Budějovice291041530:3934
12Chrudim29881336:4932
13Kroměříž29941630:4231
14Prostějov295121230:4327
15Jihlava29681529:3826
16Sparta B29741827:5325
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (3)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů