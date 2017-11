Otec nikdy v Jugoslávii nebojoval, říká Simič. Ve válce přišel o strýce

Stefan Simič by rád ve své kariéře pokračoval v zahraničí • Profimedia.cz

Obránce Stefan Simić v reprezentačním dresu na EURO do 21 let • Profimedia.cz

Stefan Simič byl přestupu do Slavie hodně blízko • Michal Beránek (Sport)

„Mám tam ještě rodinu, vyrostl tam můj táta. Bojovali za Bosnu, byla tam válka. Pro naši rodinu to znamená hodně,“ citoval Simiče web TN.cz a některá balkánská média.

„V rozhovoru pro jeden tisk došlo k nešťastnému nedorozumění mezi mnou a novinářem a z určité chyby v komunikaci mezi námi bylo následně v článku uvedeno, že můj otec bojoval za Bosnu v jugoslávské válce. Tato informace je chybná – můj otec nikdy ve válkách v Jugoslávii nebojoval a já považuji za velmi důležité, abych tuto nepravdu, kterou jsme já a pan novinář špatnou vzájemnou komunikací vytvořili, uvedl na pravou míru,“ sdělil obránce italského Crotone, kde je na hostování z AC Milán.

Potvrzuje, jak důležitá otázka to pro něj je. Jeho rodiče, matka i otec, oba původem z Bosny, totiž právě kvůli válce v polovině devadesátých let z Balkánu odešli do Česka.

Jeho otec Radoja Stefanovi o hrůzách války často dlouho vyprávěl, narukovali do ní totiž jeho bratři, jednoho z nich Radoja ve válce dokonce ztratil.

Stefanův otec měl zároveň i blízké přátele mezi Chorvaty a Srby, a odmítl střílet na kamarády.

„Považuji za důležité tuto věc osvětlit,“ uvedl 22letý Stefan Simič.

Rodinný původ a historie je pro Simičovi na jednu stranu těžká věc, na druhou stranu je to taky bohatství, které na mladém obránci oceňoval i kouč jednadvacítky Vítězslav Lavička, který o odchovanci Slavie říkal, že je kosmopolitní a charizmatický.