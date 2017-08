Trofej, kam se podíváš. V rodině máme vynikající sportovce, těší Musila

V žilách mu koluje slavná sportovní krev. Kamkoliv se čtyřiadvacetiletý hokejový obránce David Musil doma v rodině podívá, tam vidí zlatou medaili, pohár nebo trofej. Tituly mistrů světa, olympijské medaile, Stanley Cupy, Fed Cup, juniorská trofej z Wimbledonu. Sám na výrazný úspěch zatím čeká. Věří, že v ambiciózním týmu třineckých Ocelářů, se kterými podepsal roční kontrakt, by se jej mohl dočkat. I proto se po osmi letech v zámoří, a marném bušení na vrata NHL, vrátil do české extraligy.

Hned na prvním tréninku David Musil ukázal, co by od něj Oceláři mohli v nadcházející sezoně čekat. Neústupnost, tvrdost, nasazení, obětavost. Sám by chtěl zapracovat i na ofenzivě. „Své silné stránky znám, v nich chci stále vynikat,“ říká v rozhovoru pro iSport. „Ale chtěl bych, aby se ze mě stal „oboustranný“ obránce. Abych zapracoval na ofenzivě. Vím, že ji v sobě taky mám, ale v Kanadě mě spíš hráli jako defenzivního beka.“

Že se prakticky pokaždé stočí řeč na slavnou rodinu, s tím je David Musil smířený. Děda Jaroslav Holík a jeho bratr Jiří jsou československé legendy, strejda Bobby si vybojoval ohromný kredit v NHL, stejně tak táta František. A maminka Andrea vyhrála juniorský Wimbledon, byla i členkou vítězného týmu tenistek ve Fed Cupu z roku 1985.

„Rozhodně bych neřekl, že mě povídání o rodině nějak štve,“ říká Musil. „To vůbec ne. Dívám se na to tak, že mi všichni v hokeji hodně pomohli. Vždycky za mnou stáli. Když jsem potřeboval poradit, pomoct, tak tam byli a pomáhali mi. A taky, kdo by mohl říct, že má za sebou takový klan? Vážím si toho.“

Že se mluví hlavně o hokejových úspěších dědy, táty nebo strýce? A máma zůstává v ústraní? „My se na to tak nedíváme,“ reaguje okamžitě. „V rodině máme skvělé sportovce, o mamce se taky mluví, takže to není jen o hokeji. A ona sama rozhodně v ústraní není.“

S mladším bratrem Adamem, který bude časem bojovat o místo v St. Louis Blues, si pochopitelně také tenis vyzkoušeli. „Hráli jsme ve Světlé nad Sázavou, ale že bychom byli tak dobří a dostali se dál, to ne. Hokej nás prostě chytil a bavil víc.“

Co čeká od příchodu k Ocelářům?

Co by bral z povahy dědy Jaroslava?

Proč se mu nepodařilo protlačit do NHL?

A jak by se díval na šanci si zahrát s Jaromírem Jágrem?

