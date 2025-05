Program a etapy Giro d´Italia 2025

Etapa trasa druh délka 1. (9.5.) Drač - Tirana kopcovitá 160 km 2. (10.5.) Tirana - Tirana časovka 13,7 km 3. (11.5.) Vlora - Vlora kopcovitá 160 km 4. (13.5.) Alberobello - Lecce rovinatá 189 km 5. (14.5.) Ceglie Messapica - Matera rovinatá 151 km 6. (15.5.) Potenza - Neapol rovinatá 227 km 7. (16.5.) Castel di Sangro - Tagliacozzo horská 168 km 8. (17.5.) Giulianova - Castelraimondo kopcovitá 197 km 9. (18.5.) Gubbio - Siena kopcovitá 181 km 10. (20.5.) Lucca - Pisa časovka 28,6 km 11. (21.5.) Viareggio - Casteinovo ne'Monti kopcovitá 186 km 12. (22.5.) Modena - Viadana rovinatá 172 km 13. (23.5.) Rovigo - Vicenza kopcovitá 180 km 14. (24.5.) Treviso - Nova Gorica kopcovitá 195 km 15. (25.5.) Fiume Veneto - Asiago horská 219 km 16. (27.5.) Piazzola sul Brenta - San Valentino horská 203 km 17. (28.5.) San Michele all'Adige - Bormio kopcovitá 155 km 18. (29.5.) Morbengo - Cesano Maderno rovinatá 144 km 19. (30.5.) Biella - Champoluc horská 166 km 20. (31.5.) Verres - Sestriere horská 205 km 21. (1.6.) Řím – Řím rovinatá 143 km

Trasa Giro d'Italia 2025

Celková délka : 3 443,3 km

: 3 443,3 km Celkové převýšení : 52 350 m

: 52 350 m Délka časovek: 42,3 km

Giro d´Italia 2025: profily etap

1. etapa: Durazzo - Tirana, 160 km

kopcovitá etapa (převýšení 1800 m)

(převýšení 1800 m) náročnost : ***

: *** pátek 9. května

start: 13:10

13:10 cíl: cca 17:03

108. ročník italské Grand Tour odstartuje tentokrát v Albánii. Na rozjetí čeká na cyklisty etapa, jejíž úvod je po rovině, pak ale přijde víc než třináctikilometrové stoupání druhé kategorie a v závěru v okolí albánské metropole okruh, který peloton absolvuje dvakrát. Na něm přejedou přes kopec třetí kategorie Surrel, jehož první kilometr se zvedá k osmi procentům, zbytek už je mírnější. Dojezd do cíle je pak v klesání.

Profil 1. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

2. etapa: Tirana - Tirana, 13,7 km

individuální časovka (převýšení 150 m)

(převýšení 150 m) náročnost : ***

: *** sobota 10. května

start: 13:55

13:55 cíl: cca 17:15

Krátkou a zdánlivě jednoduchou časovku závodníkům ztíží jedno stoupání zhruba v její polovině. Jeho průměrný sklon je 5,7 % a na vrcholu musí jezdci udělat prudkou otočku směrem do cíle. Na trase je ještě několik ostřejších zatáček, které trochu zpomalí jinak hodně rychlou trasu.

Profil 2. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

3. etapa: Vlora - Vlora, 160 km

kopcovitá etapa (převýšení 2800 m)

(převýšení 2800 m) náročnost : ***

: *** neděle 11. května

start: 13:15

13:15 cíl: cca 17:02

Pořadatelé sice označují tuto etapu za rovinatou, ale její profil říká něco jiného. První tři čtvrtiny trasy jsou neustále nahoru dolů, cyklisté budou muset zdolat i stoupání druhé kategorie, v němž se dostanou už do výšky přes tisíc metrů nad mořem. Po sjezdu následuje rovinatější pasáž a v cíli se očekává sprint protříděné skupiny. Startovní a cílové město se nachází na pobřeží naproti podpatku „italské boty“, kam se Giro následující den přesune.

Profil 3. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

4. etapa: Alberobello - Lecce, 187 km

rovinatá etapa (převýšení 800 m)

(převýšení 800 m) náročnost : *

: * úterý 13. května

start: 12:55

12:55 cíl: cca 17:01

V této etapě už se dočkají sprinteři. Dlouhá, v úvodu klesavá s jediným stoupáním čtvrté kategorie, které ale vůbec není náročné. Trasa vede po dlouhých rovných silnicích s průjezdy měst, kde musí závodníci počítat se vším silničním vybavením (kruhové objezdy, zúžení, zpomalovací prahy a podobně).

Profil 4. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

5. etapa: Ceglie Messapica - Matera, 145 km

kopcovitá etapa (převýšení 1550 m)

(převýšení 1550 m) náročnost : **

: ** středa 14. května

start: 13:35

13:35 cíl: cca 17:03

Tato etapa má sice v úvodu a závěru zvlněné pasáže, uprostřed je ale rovina. Proto bude určená zejména pro rychlé muže, ale úvod může nahrávat úniku. Když se v minulosti dojíždělo v Mateře, býval to těsný souboj mezi sprintery a rychlými klasikáři z úniku, ale většinou ve prospěch sprinterů. Ovšem budou si ho muset zasloužit, dojezd je totiž do kopce.

Profil 5. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

6. etapa: Potenza-Neapol, 226 km

kopcovitá etapa (převýšení 2 600 m)

(převýšení 2 600 m) náročnost : **

: ** čtvrtek 15. května

start: 11:30

11:30 cíl: cca 17:00

Nejdelší etapa tohoto ročníku Giro d´Italia. Cestou musí sice cyklisté zdolat dvě těžší stoupání (druhé a třetí kategorie), přesto organizátoři předpovídají v Neapoli hromadný dojezd. Zde končily etapy Gira i v předchozích třech letech. V roce 2022 slavil z úniku Thomas De Gendt, poté už vítězové sprintu. 2023 Mads Pedersen, který je na startu i letos, loni Olav Kooij.

Profil 6. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

7. etapa: Castel di Sangro - Tagliacozzo, 168 km

horská etapa (převýšení 3 500 m)

(převýšení 3 500 m) náročnost : ****

: **** pátek 16. května

start: 12:50

12:50 cíl: cca 16:59

Už od startu se musí závodníci připravit na stoupání. Vyjíždět budou na Roccaraso, kopec třetí kategorie dlouhý 6,6 km. Průměrný sklon je sice přívětivých 6,4 %, ale v polovině kopce se zvedne až k 11 procentům. V Apeninách zdolají jezdci následně dvě stoupání druhé kategorie a pak se vydají k prvnímu dojezdu na kopci letošního Gira. Tím je Tagliacozzo (1. kategorie, 12,6 km, prům. 5,4 %, poslední tři kilometry se ale sklon dostane k 11 %). Pro mnohé půjde o neznámé stoupání, v itineráři Gira je vůbec poprvé.

Profil 7. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

8. etapa: Giulianova - Castelreimondo, 197 km

kopcovitá etapa (převýšení 3 800 m)

(převýšení 3 800 m) náročnost : ***

: *** sobota 17. května

start: 12:15

12:15 cíl: cca 16:59

Hlavní apeninská etapa, ve které cyklisté nastoupají přes 3700 výškových metrů. Tyto cesty už by měli mnozí znát z jarního etapového závodu Tirreno - Adreatico. Největší stoupání jsou daleko od cíle, ale závěr (6,5 kilometru před finišem) je okořeněn prudkou stěnou na Gagliole. Toto stoupání je dlouhé 4,2 kilometru s průměrným sklonem 7,3 %, přičemž nejprudší části dosahují až 15 %. Pak už následuje jen sjezd do cíle, kam bude peloton nejspíš dojíždět po skupinách.

Profil 8. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

9. etapa: Gubbio - Siena, 181 km

kopcovitá etapa (převýšení 2 500 m)

(převýšení 2 500 m) náročnost : ***

: *** neděle 18. května

start: 13:00

13:00 cíl: cca 17:00

Poprvé, a rozhodně ne naposledy, v tomto ročníku budou závodníci zdolávat štěrkové úseky. Aby ne, vždyť se nacházíme v oblasti slavného závodu Strade Bianche po toskánské bílé šotolině. Stejně jako slavné Strade má i tato etapa dojezd v Sieně, malebném historickém městečku. Na peloton čeká pět gravelových úseků o celkové délce 29,5 km.

Profil 9. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

10. etapa: Lucca - Pisa 28,6 km

individuální časovka (převýšení 150 m)

(převýšení 150 m) náročnost : ****

: **** úterý 20. května

start: 13:15

13:15 cíl: cca 17:14

Mělo by se jednat o velmi rychlou časovku, což potvrzuje i její profil. Na startu obkrouží závodníci Luccu podél jejích hradeb, a pak se vydají na jihozápad do Pisy. Jedinou překážkou bude mírné stoupání zhruba v polovině trasy, nejde však o kategorizovaný kopec, čili nic zásadního. Cyklisté tak nahodí velké převody a tato časovka bude vyhovovat těm silnějším z nich.

Profil 10. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

11. etapa: Viareggio - Castelnovo ne' Monti, 185 km

kopcovitá etapa (převýšení 3 850 m)

(převýšení 3 850 m) náročnost : ***

: *** středa 21. května

start: 12:05

12:05 cíl: cca 16:57

Zhruba do poloviny trasy o nic moc nepůjde. Pak se ale před peloton postaví stoupání Alpe San Pellegrino, které se na Giru jelo naposledy před 25 lety. Jde o první kategorii o délce 14,2 kilometru s průměrným sklonem 8,7 %, ale kousek před vrcholem se hodně přiostří, až k 20 procentům. Druhá polovina etapy profilem nabádá k zajímavé bitvě, na trase jsou ještě dva kopce druhé kategorie a neustále zvlněný profil.

Profil 11. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

12. etapa: Modena - Viadana, 172 km

rovinatá etapa (převýšení 1 700 m)

(převýšení 1 700 m) náročnost : **

: ** čtvrtek 22. května

start: 13:15

13:15 cíl: cca 17:04

V tento den se předpokládá sprinterský dojezd, ovšem rychlíci si v první polovině etapy docela „užijí“. Čekají tam na ně hned tři stoupání třetí kategorie. Současní adepti na sprinterský dres by si s tím ale měli poradit stejně dobře jako „žihadla“, která se ve startovní Modeně vyráběla – Ferrari, Lamborghini či Maserati.

Profil 12. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

13. etapa: Rovigo - Vicenza, 180 km

kopcovitá etapa (převýšení 1 600 m)

(převýšení 1 600 m) náročnost : **

: ** pátek 23. května

start: 12:55

12:55 cíl: cca 16:59

Rovina, menší kopec, dlouhá rovina, další dva kopce, rovina a tři kopečky na závěr. Takto by se stručně dal popsat třináctý den letošního Gira. Na Monte Berico ve Vicenze končila etapa také před deseti lety, tehdy se z výhry radoval Philippe Gilbert. Všech pět kategorizovaných stoupání je označeno čtyřkou, tedy nejnižší náročností.

Profil 13. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

14. etapa: Treviso - Nova Gorica, 186 km

rovinatá etapa (převýšení 1 100 m)

(převýšení 1 100 m) náročnost : **

: ** sobota 24. května

start: 12:45

12:45 cíl: cca 17:05

Tato etapa bude zajímavá především tím, že v ní peloton zavítá do Slovinska, což nejvíc přivítá jeden z hlavních favoritů tohoto ročníku Primož Roglič. Jinak by mělo jít o typickou záležitost pro sprintery. I když… Ve chvíli, kdy peloton dorazí na okruh mezi slovinskou Novou Goricí a italskou Gorizií, který absolvuje dvakrát, se vše může změnit. Každé kolo obsahuje stoupání Saver, 600 metrů dlouhý test s průměrem 6,4 %. Po druhém zdolání Saveru zbývá do cíle pouhých 7,5 kilometru.

Profil 14. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

15. etapa: Fiume Veneto - Asiago, 214 km

horská etapa (převýšení 3 900 m)

(převýšení 3 900 m) náročnost : ****

: **** neděle 25. května

start: 11:25

11:25 cíl: cca 16:53

Před volným dnem cyklisté v této etapě prověří vrchařské nohy a formu, protože v ní nastoupají už téměř 4000 metrů. První přibližně polovina je ještě přívětivá, i když i tady už přijde pořádná zkouška. Muro di Ca’ del Poggio je sice kopec 4. kategorie, ale jen proto, že je dlouhý 1,1 km. Průměrný sklon má však 12 % a v závěru jde až k 16 %. Po další rovinatější pasáži už se míří k impozantnímu výjezdu na Monte Grappa, který bude dlouhý 25 kilometrů! Klesání z vrcholu bude téměř stejně dlouhé. To však stále není konec. Na cestě bude ještě výjezd na Dori, kopec druhé kategorie, který ale také nebude moc příjemný. Pak krátký sjezd a zvlněným terénem do cíle.

Profil 15. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

16. etapa: Piazzola sul Brenta - San Valentino, 199 km

horská etapa (4 900 m)

(4 900 m) náročnost : *****

: ***** úterý 27. května

start: 11:20

11:20 cíl: cca 16:53

V této etapě nebude o kopce nouze. V itineráři jich je hned pět, z toho tři nejvyšší kategorie. I díky tomu nastoupají závodníci 4900 metrů, což je nejvíc v tomto ročníku Gira. Je tedy jasné, že půjde o hlavní bitevní pole jezdců na celkové pořadí. Nejde však o žádné velehory, na které jsou většinou fanoušci Gira i sami cyklisté zvyklí. Pohybujeme se okolo tisíce metrů nad mořem, do cíle vystoupají menší skupinky závodníků do výšky 1315 metrů, což není tak moc. Většina etapy ale bude buď do kopce, nebo z kopce.

Profil 16. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

17. etapa: San Michele all’ Adige - Bormio, 154 km

horská etapa (převýšení 3 800 m)

(převýšení 3 800 m) náročnost : ***

: *** středa 28. května

start: 12:50

12:50 cíl: cca 16:57

Jako největší překážka v této etapě se jeví pověstné Mortirolo. Hora, která tolik promluvila do výsledků českého vrchaře Jana Hirta na tomto závodě. Tentokrát následuje po sjezdu z Passo Tonale, které je označeno jako druhá kategorie. Výjezd na něj ale bude delší (15,2 km) než na Mortirolo, jeho sklon ale není tak přísný jako to, co bude následovat. Z vrcholu Mortirola (12,6 km, průměr 7,6 %, max. 16 %) ale bude do cíle ještě poměrně daleko (47 kilometrů). Do cílového Bormia se pak bude sjíždět z hory Le Motte.

Profil 17. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

18. etapa: Morbegno - Cesano Maderno, 144 km

kopcovitá etapa (převýšení 1 800 m)

(převýšení 1 800 m) náročnost : **

: ** čtvrtek 29. května

start: 13:50

13:50 cíl: cca 17:03

Profil první části etapy je sice zvlněný, ale její druhá půlka už se narovná, tudíž se dá očekávat souboj o vítězství ve sprintu. V závěru objede peloton dvakrát dvanáctikilometrový okruh, než dojde na bitvu sprinterů. Úvod etapy sice může být pro některé těžší, jejich týmy ale budou mít pak dostatek času dovézt je na správné pozice.

Profil 18. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

19. etapa: Biella-Champoluc, 166 km

horská etapa (převýšení 4 950 m)

(převýšení 4 950 m) náročnost : *****

: ***** pátek 30. května

start: 12:20

12:20 cíl: cca 16:57

Jsme ve finále. Tato a sobotní etapa rozhodnou o vítězi letošního ročníku Giro d’ Italia. Ještě před sobotním Finestre budou chtít všichni soupeři zaútočit na aktuálního lídra, protože v sobotu už by mohlo být pozdě. Zájemci k tomu budou mít k dispozici hned tři stoupání první kategorie. Den odstartuje zostra, po krátkém sjezdu začne peloton stoupat do kopce třetí kategorie Croce Serra. Po průjezdu údolím se přijede pod první ‚jedničku‘, Col Tzecore (16 km, průměr 7,7 %, max. 15 %). Po sjezdu a už kratším údolí začnou cyklisté stoupat na Col Saint-Pantaléon (16,5 km, 7,2 %, max. 12 %). Následuje podobné stoupání na Col de Joux (15,1 km, 6,9 %, max. 12 %). Z něj už nebudou závodníci sjíždět tak dlouho, než se dostanou k závěrečnému kopci tohoto dne. Do cíle se dojede po klesání.

Profil 19. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

20. etapa: Verres - Sestriere, 203 km

horská etapa (převýšení 4 500 m)

(převýšení 4 500 m) náročnost : *****

: ***** sobota 31. května

start: 10:45

10:45 cíl: cca 15:55

Je tu velké finále. V předchozím dnu sice jezdci nastoupali ještě o pár stovek metrů víc, ovšem tady se budou mnozí obávat legendárního Colle delle Finestre. To je letos nejvyšším bodem Gira (2178 m n. m.), tudíž nese označení Cima Coppi a na jeho vrcholu leží prémie. Snad každý cyklistický fanoušek má v paměti tento kopec z roku 2018 díky famóznímu výkonu Chrise Froomea, jenž zde vysvlékl z růžového dresu Simona Yatese a tento ročník ovládl. Než ale peloton dorazí pod stoupání, jehož druhou polovinu tvoří štěrková cesta, musí zvládnout dva předkrmy v podobě 4. a následně 2. kategorie. Po sjezdu z Colle del Lys následuje ještě poklidných 30 kilometrů, než to začne. Finestre je dlouhé 18,5 km s průměrným sklonem 9,2 % a maximem 14 %. Poté, co si závodníci poradí se šotolinou, následuje jedenáctikilometrové klesání, které je úzké a technické. Pak hned přichází výjezd kopcem třetí kategorie do lyžařského střediska Sestriere.

Profil 20. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

21. etapa: Řím – Řím 141 km

rovinatá etapa (převýšení 600 m)

(převýšení 600 m) náročnost : *

: * neděle 26. května

start: 15:05

15:05 cíl: cca 18:38

Závěrečná klasika, už známý vítěz si užije začátek etapy s trochou oslav, sprinteři ale budou myslet ještě na poslední příležitost na výhru. Nejprve peloton vyrazí k moři, kde se otočí a vrátí se do Říma. Tam absolvuje osm okruhů dlouhých 9,5 kilometru. Jedná se o zcela rovinatou záležitost.

Profil 21. etapy Gira d’Italia • Foto: giroditalia.it

Startovní listina Giro 2025: týmy a jezdci

Red Bull - BORA - hansgrohe 1 Primož Roglič 🇸🇮 2 Giovanni Aleotti 🇮🇹 3 Nico Denz 🇩🇪 4 Jai Hindley 🇦🇺 5 Daniel Felipe Martínez 🇨🇴 6 Gianni Moscon 🇮🇹 7 Giulio Pellizzari 🇮🇹 8 Jan Tratnik 🇸🇮 Alpecin - Deceuninck 11 Kaden Groves 🇦🇺 12 Quinten Hermans 🇧🇪 13 Juri Hollmann 🇩🇪 14 Jimmy Janssens 🇧🇪 15 Timo Kielich 🇧🇪 16 Edward Planckaert 🇧🇪 17 Fabio Van Den Bossche 🇧🇪 Arkéa - B&B Hotels 21 Alessandro Verre 🇮🇹 22 Giosuè Epis 🇮🇹 23 Simon Guglielmi 🇫🇷 24 Laurens Huys 🇧🇪 25 Michel Ries 🇱🇺 26 Embret Svestad-Bårdseng 🇳🇴 27 Pierre Thierry 🇫🇷 28 Martin Tjøtta 🇳🇴 Bahrain - Victorious 31 Antonio Tiberi 🇮🇹 32 Pello Bilbao 🇪🇸 33 Damiano Caruso 🇮🇹 34 Afonso Eulálio 🇵🇹 35 Matevž Govekar 🇸🇮 36 Fran Miholjević 🇭🇷 37 Andrea Pasqualon 🇮🇹 38 Edoardo Zambanini 🇮🇹 Cofidis 41 Milan Fretin 🇧🇪 42 Piet Allegaert 🇧🇪 43 Jonathan Lastra 🇪🇸 44 Sylvain Moniquet 🇧🇪 45 Stefano Oldani 🇮🇹 46 Anthony Perez 🇫🇷 47 Sergio Samitier 🇪🇸 48 Hugo Toumire 🇫🇷 Decathlon AG2R La Mondiale Team 51 Sam Bennett 🇮🇪 52 Geoffrey Bouchard 🇫🇷 53 Dries De Bondt 🇧🇪 54 Stan Dewulf 🇧🇪 55 Dorian Godon 🇫🇷 56 Tord Gudmestad 🇳🇴 57 Nicolas Prodhomme 🇫🇷 58 Johannes Staune-Mittet 🇳🇴 EF Education - EasyPost 61 Richard Carapaz 🇪🇨 62 Hugh Carthy 🇬🇧 63 Jefferson Alexander Cepeda 🇪🇨 64 Owain Doull 🇬🇧 65 Mikkel Frølich Honoré 🇩🇰 66 James Shaw 🇬🇧 67 Georg Steinhauser 🇩🇪 68 Michael Valgren 🇩🇰 Groupama - FDJ 71 David Gaudu 🇫🇷 72 Sven Erik Bystrøm 🇳🇴 73 Clément Davy 🇫🇷 74 Kevin Geniets 🇱🇺 75 Lorenzo Germani 🇮🇹 76 Quentin Pacher 🇫🇷 77 Enzo Paleni 🇫🇷 78 Rémy Rochas 🇫🇷 INEOS Grenadiers 81 Egan Bernal 🇨🇴 82 Thymen Arensman 🇳🇱 83 Jonathan Castroviejo 🇪🇸 84 Lucas Hamilton 🇦🇺 85 Brandon Smith Rivera 🇨🇴 86 Kim Heiduk 🇩🇪 87 Joshua Tarling 🇬🇧 88 Ben Turner 🇬🇧 Intermarché - Wanty 91 Louis Meintjes 🇿🇦 92 Francesco Busatto 🇮🇹 93 Kevin Colleoni 🇮🇹 94 Simone Petilli 🇮🇹 95 Dion Smith 🇳🇿 96 Gerben Thijssen 🇧🇪 97 Taco Van Der Hoorn 🇳🇱 98 Gijs Van Hoecke 🇧🇪 Israel - Premier Tech 101 Derek Gee 🇨🇦 102 Simon Clarke 🇦🇺 103 Marco Frigo 🇮🇹 104 Jakob Fuglsang 🇩🇰 105 Jan Hirt 🇨🇿 106 Hugo Houle 🇨🇦 107 Nick Schultz 🇦🇺 109 Corbin Strong 🇳🇿 Lidl - Trek 111 Giulio Ciccone 🇮🇹 112 Daan Hoole 🇳🇱 113 Alex Kirsch 🇱🇺 114 Patrick Konrad 🇦🇹 115 Jacopo Mosca 🇮🇹 116 Mads Pedersen 🇩🇰 117 Mathias Vacek 🇨🇿 118 Carlos Verona 🇪🇸 Movistar Team 121 Nairo Quintana 🇨🇴 122 Orluis Aular 🇻🇪 123 Jon Barrenetxea 🇪🇸 124 Jefferson Alveiro Cepeda 🇪🇨 125 Davide Formolo 🇮🇹 126 Lorenzo Milesi 🇮🇹 127 Einer Rubio 🇨🇴 128 Albert Torres 🇪🇸 Q36.5 Pro Cycling Team 131 Thomas Pidcock 🇬🇧 132 Xabier Mikel Azparren 🇪🇸 133 Milan Vader 🇳🇱 134 Mark Donovan 🇬🇧 135 Emīls Liepiņš 🇱🇻 136 Damien Howson 🇦🇺 137 Matteo Moschetti 🇮🇹 138 Nickolas Zukowsky 🇨🇦 Soudal Quick-Step 141 Mikel Landa 🇪🇸 142 Mattia Cattaneo 🇮🇹 143 Josef Černý 🇨🇿 144 Gianmarco Garofoli 🇮🇹 145 Ethan Hayter 🇬🇧 146 James Knox 🇬🇧 147 Luke Lamperti 🇺🇸 148 Paul Magnier 🇫🇷 Team Jayco AlUla 151 Chris Harper 🇦🇺 152 Koen Bouwman 🇳🇱 153 Davide De Pretto 🇮🇹 154 Paul Double 🇬🇧 155 Felix Engelhardt 🇩🇪 156 Michael Hepburn 🇦🇺 157 Luke Plapp 🇦🇺 158 Filippo Zana 🇮🇹 Team Picnic PostNL 161 Romain Bardet 🇫🇷 162 Alex Edmondson 🇦🇺 163 Chris Hamilton 🇦🇺 164 Gijs Leemreize 🇳🇱 165 Niklas Märkl 🇩🇪 166 Max Poole 🇬🇧 167 Casper Van Uden 🇳🇱 168 Bram Welten 🇳🇱 Team Polti VisitMalta 171 Davide Piganzoli 🇮🇹 172 Davide Bais 🇮🇹 173 Mattia Bais 🇮🇹 174 Giovanni Lonardi 🇮🇹 175 Mirco Maestri 🇮🇹 176 Francisco Muñoz 🇪🇸 177 Andrea Pietrobon 🇮🇹 178 Alessandro Tonelli 🇮🇹 Team Visma | Lease a Bike 181 Wout Van Aert 🇧🇪 182 Edoardo Affini 🇮🇹 183 Wilco Kelderman 🇳🇱 184 Olav Kooij 🇳🇱 185 Steven Kruijswijk 🇳🇱 186 Bart Lemmen 🇳🇱 187 Dylan Van Baarle 🇳🇱 188 Simon Yates 🇬🇧 Tudor Pro Cycling Team 191 Yannis Voisard 🇨🇭 192 Marco Brenner 🇩🇪 193 Alexander Krieger 🇩🇪 194 Rick Pluimers 🇳🇱 195 Michael Storer 🇦🇺 196 Florian Stork 🇩🇪 197 Larry Warbasse 🇺🇸 198 Maikel Zijlaard 🇳🇱 UAE Team Emirates - XRG 201 Juan Ayuso 🇪🇸 202 Igor Arrieta 🇪🇸 203 Filippo Baroncini 🇮🇹 204 Isaac Del Toro 🇲🇽 205 Rafał Majka 🇵🇱 206 Brandon Mcnulty 🇺🇸 207 Jay Vine 🇦🇺 208 Adam Yates 🇬🇧 VF Group - Bardiani CSF - Faizanè 211 Filippo Fiorelli 🇮🇹 212 Luca Covili 🇮🇹 213 Filippo Magli 🇮🇹 214 Martin Marcellusi 🇮🇹 215 Alessandro Pinarello 🇮🇹 216 Vicente Rojas 🇨🇱 217 Manuele Tarozzi 🇮🇹 218 Enrico Zanoncello 🇮🇹 XDS Astana Team 221 Diego Ulissi 🇮🇹 222 Nicola Conci 🇮🇹 223 Lorenzo Fortunato 🇮🇹 224 Max Kanter 🇩🇪 225 Anton Kuzmin 🇰🇿 226 Fausto Masnada 🇮🇹 227 Wout Poels 🇳🇱 228 Christian Scaroni 🇮🇹

Češi na startu Gira 2025

Ani v tomto ročníku nebude chybět zastoupení české cyklistiky a tradičně budete moci sledovat vrchařské výkony Jana Hirta. Ten přestoupil do nyní druhodivizního celku Israel-Premier Tech, který má ale nakročeno zpět do kategorie World Tour. Jako lídr této sestavy bude figurovat Kanaďan Derek Gee, Hirt by měl být jeho hlavním pomocníkem v horách. A uvidí se, zda třeba v jeho oblíbení etapě přes Mortirolo dostane šanci na další etapové prvenství na italské Grand Tour.

Po loňské úspěšné premiéře na španělské Vueltě si Mathias Vacek (Lidl-Trek) tentokrát vyzkouší Giro. Český mladík se bude určitě chtít ukázat znovu v časovkách, jinak by měl převážně pomáhat a sbírat další zkušenosti.

Časovky vždy byly doménou také Josefa Černého, který v dresu Soudal-Quick Step absolvuje další ročník Gira. Úkoly od týmu bude mít hlavně na rovinách při sjíždění úniků, aby se jejich lídr Mikel Landa dostal před horami na dobrou pozici.

Kde sledovat Giro d´Italia v TV

Všechny tři závody Grand Tour odvysílá Eurosport, převážně na kanálu Eurosport 1. Nicméně občas se může stát, že některé etapy Gira uvidíte také na stanici Eurosport 2.

Výsledky Giro d'Italia 2024

Konečné pořadí 1. Tadej Pogačar (Slovin, UAE Team Emirates) 79:14:03, 2. Daniel Felipe Martínez (kol., BORA - hansgrohe) +9:56, 3. Geraint Thomas (Brit., INEOS Grenadiers) +10:24, ...8. Jan Hirt (ČR, Soudal Quick-Step), 141. Josef Černý (ČR, Soudal Quick-Step) 1. etapa 1. Jhonathan Narváez (Ekv.) 3:14:23, 2. Maximilian Schachmann (Něm.) s.t., 3. Tadej Pogačar (Slovin.) s.t., ... 25. Jan Hirt (ČR) +0:20, 171. Josef Černý (ČR) +14:52 2. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 3:54:20, 2. Daniel Felipe Martínez (Kol.) +0:27, 3. Geraint Thomas (Brit.) +0:27, 4, ...10. Jan Hirt (ČR) +0:37, ... 165. Josef Černý (ČR) +25:09 3. etapa 1. Tim Merlier (Bel.) 3:54:35, 2. Jonathan Milan (Ita.) s.t., 3. Biniam Girmay (Eri.) s.t., ... 60. Jan Hirt (ČR) s.t., 131. Josef Černý (ČR) +3:31 4. etapa 1. Jonathan Milan (Ita.) 4:16:03, 2. Kaden Groves (Aus.) s.t., 3. Phil Bauhaus (Něm.) s.t., ... 48. Josef Černý (ČR) s.t., 58. Jan Hirt (ČR) s.t. 5. etapa 1. Benjamin Thomas (Fra.) 3:59:59, 2. Michael Valgren (Dán.) s.t., 3. Andrea Pietrobon (Ita.), ... 67. Jan Hirt (ČR) +0:11, 149. Josef Černý (ČR) +4:21 6. etapa 1. Pelayo Sánchez (Špa.) 4:01:08, 2. Julian Alaphilippe (Fra.) s.t., 3. Luke Plapp (Aus.) +0:01, ... 31. Jan Hirt (ČR) s.t., 158. Josef Černý (ČR) +20:33 7. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 51:44, 2. Filippo Ganna (Ita.) +0:17, 3. Magnus Sheffield (USA) +0:49, ... 27. Josef Černý (ČR) +3:06, 37. Jan Hirt (ČR) +4:09 8. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 4:02:16, 2. Daniel Felipe Martínez (Kol.) s.t., 3. Ben O'Connor (Aus.) s.t., ... 14. Jan Hirt (ČR) +0:21, 158. Josef Černý (ČR) +38:06 9. etapa 1. Olaf Kooij (Niz.) 4:44:22, 2. Jonathan Milan (Ita.) s.t., 3. Juan Molano (Kol.) s.t., ... 50. Jan Hirt (ČR) s.t., 139. Josef Černý (ČR) +12:04 10. etapa 1. Valentin Paret-Peintre (Fra.) 3:43:50, 2. Romain Bardet (Fra.) +0:29, 3. Jan Tratnik (Slovin.) +1:01, ... 20. Jan Hirt (ČR) +3:18, 156. Josef Černý (ČR) +36:13 11. etapa 1. Jonathan Milan (Ita.) 4:23:18, 2. Kaden Groves (Aus.) s.t., 3. Giovanni Lonardi (Ita.) s.t., ... 37. Jan Hirt (ČR) s.t., 143. Josef Černý (ČR) +3:03 12. etapa 1. Julian Alaphilippe (fRA.) 4:07:44, 2. Jhonatan Narváez (Ekv.) +0:31, 3. Quinten Hermans (Bel.) +0:32, ... 38. Jan Hirt (ČR) +5:25, 141. Josef Černý (ČR) +13:16 13. etapa 1. Jonathan Milan (Ita.) 4:02:03, 2. Stanislaw Aniolkowski (Pol.) s.t., 3. Phil Bauhaus (Něm.) s.t., ... 46. Jan Hirt (ČR) s.t., 117. Josef Černý (ČR) +1:13 14. etapa 1. Filippo Ganna (Ita.) 35:02, 2. Tadej Pogačar (Slovin.) +0:29, 3. Thymen Arensman (Niz.) +1:07, ... 16. Josef Černý (ČR) +1:57, 50. Jan Hirt (ČR) +4:13 15. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 6:11:41, 2. Nairo Quintana (Kol.) +0:29, 3. Georg Steinhauser (Něm.) +2:32, ...10. Jan Hirt (ČR) +3:20, 144. Josef Černý (ČR) +47:20 16. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 2:49:37, 2. Giulio Pellizzari (Ita.) +0:16, 3. Daniel Felipe Martínez (Kol.) s.t., ... 12. Jan Hirt (ČR) +0:46, 140. Josef Černý (ČR) +29:01 17. etapa 1. Georg Steinhauser (Něm.) 4:28:51, 2. Tadej Pogačar (Slovin.) +1:24, 3. Antonio Tiberi (Ita.) +1:42, ... 9. Jan Hirt (ČR) s.t., 142. Černý (ČR) +46:04 18. etapa 1. Tim Merlier (Bel.) 3:45:44, 2. Jonathan Milan (Ita.) s.t., 3. Kaden Groves (Aus.) s.t., ... 50. Jan Hirt (ČR) s.t., 130. Josef Černý (ČR) +3:06 19. etapa 1. Andrea Vendrame (Ita.) 3:51:05, 2. Pelayo Sánchez (Špa.) +0:54, 3. Georg Steinhauser (Něm.) +1:07, ... 40. Jan Hirt (ČR) +15:56, 120. Černý (ČR) +30:44 20. etapa 1. Tadej Pogačar (Slovin.) 4:58:23, 2. Valentin Paret-Peintre (Fra.) +2:07, 3. Daniel Felipe Martínez (Kol.) +2:07, ... 13. Jan Hirt (ČR) +3:08, 110. Josef Černý (ČR) +43:48 21. etapa 1. Tim Merlier (Bel.) 2:51:50, 2. Jonathan Milan (Ita.) s.t., 3. Kaden Groves (Aus.) s.t., ... 41. Jan Hirt (ČR) s.t., 126. Josef Černý (ČR) +3:12

