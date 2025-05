Dorazí na šampionát útočník Martin Nečas poté, co s Coloradem vypadl v prvním kole play off NHL s Dallasem? Podle informací Sportu to není vyloučeno a převládá lehký optimismus, že by to mohlo klapnout! A jak jsou na tom zranění obránci Tomáš Kundrátek a Michal Kempný? VÍCE čtěte ZDE>>>