Jeřábková: Hokeje se nezbavím. Bráchovo zranění mě zasáhlo. Co ji pojí s Kubalíkem?

Ve 29 letech patří Markéta Jeřábková mezi top světové hráčky, dvakrát vyhrála Ligu mistryň. Zamilovala si Skandinávii, takže jí život v klidné oblasti, která vedle přírody nenabízí příliš možnosti pro další vyžití, maximálně vyhovuje. „Čím míň lidí, tím líp,“ usmívá se sympatická házenkářka, která je o pět let mladší než její brácha. Jakub Jeřábek třikrát vyhrál extraligu (s Plzní a dvakrát s Třincem) a byl i součástí Washingtonu, který získal Stanley Cup.

Je zbytečné se ptát, co vy a hokej?

„Už skoro třicet let je to blízké téma. A dost nevyhnutelné. V hokejovém prostředí jsem vyrůstala, takže se toho nemůžu zbavit. (směje se) Ale jsem za to moc vděčná. Byla jsem se podívat na zápas proti Norům a Dánům. V tu chvíli je člověk opravdu hrdý na to, že je Čech. Jak se dokážeme semknout, když se hraje, je neuvěřitelný. Momentálně se nacházíme v házenkářské zemi – takže to samé se dělo ve stejné hale, když tady v lednu bylo mistrovství světa chlapů. Na dánské zápasy ve skupině bylo narváno, nebylo si kam sednout. V našem provedení je to hokej.“

Dány ale moc nebere, že?

„Četla jsem vyjádření od Davida Pastrňáka, že se mu úplně nelíbila atmosféra. Ale zase na druhou stranu – šlo o zápas Česka proti Maďarsku. Nejsem si jistá, jestli by takové utkání bylo v jakémkoliv koutu světa zajímavé. Vyjma Česka, pochopitelně. (směje se) U nás by plno bylo. Ale tady v Dánsku, když se to hrálo v půl deváté večer?“

Jaká jste byla fanynka? Měla jste bráchův dres na sobě?

„Trochu jsem podcenila situaci, z domova jsem si nevzala žádný a tady v Dánsku ho nemám. Opravdu jsem byla hrdá a pyšná, kolik lidí je ochotných vzít si volno, zaplatit si to a vyrazit. Klobouk dolů. Co si budeme povídat, Dánsko není zrovna levná země… Navíc v Herningu nejde ani sehnat dostupné ubytování, ceny jsou napálené.“

A spoluhráčky se ptají na hokej?

„To se konečně