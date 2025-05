Česko - Švédsko v TV: Kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2025 živě?

Česká hokejová reprezentace prohrála s USA 2:5. Tato prohra, která byla její první na mistrovství světa, ji bohužel odsunula na třetí místo ve skupině. Pro český tým to znamená cestu do Stockholmu, kde ve čtvrtfinále vyzve velmi těžkého soupeře – Švédsko. Zápas začíná v Avicii Aréně ve 20:20. Kde sledovat Česko vs. Švédsko živě? Pavouk MS >>>