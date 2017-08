Bitka v přípravě Vítkovic! Krajní řešení, říká Olesz. Shodil i rukavice

„Byl to zápas jako každý jiný, neberu to tak, jestli je to liga nebo není liga,“ komentoval vyhrocený duel Rostislav Olesz. „Jdu vyhrát, chci hrát naplno, žádný souboj nemůže člověk vypustit. Pak se může stát ještě něco horšího.“

Do křížku se s Pohlem pustil v polovině duelu, bitku vyvolal znojemský obránce. Podle všeho šlo o dohru předchozího souboje před bránou. „Je to možné, ani nevím,“ pokrčil Olesz rameny. „I tohle k hokeji patří, nějak bych to nerozvíjel. Neříkám, že to je na pravidelné denní bázi, ale patří to k tomu.“

Přestože Olesz hraje hodně fyzický hokej, rvačky sám nevyhledává. Kdy naposledy zahodil rukavice? „Nikdy,“ vypálí okamžitě. „Možná jednou, dvakrát... Ne, že by se mi do toho nechtělo, ale je to taková krajní možnost. Úplně poslední varianta. Nejsem ten, co by rvačky vyhledával a chtěl se jich účastnit.“

Když se v minulé sezoně porvali Karol Sloboda nebo Lukáš Klok, nešťastně se při bitkách zranili. A byli pak nějaký čas mimo hru. Nad tím ovšem Olesz v kritický moment nepřemýšlel. „Člověk nemůže takhle uvažovat, když jde na led, nebo se jde prát. Aby se nezranil... Tak nemůže člověk uvažovat.“

Ani ve chvíli, kdy proti němu stál urostlý vyzyvatel. Šestadvacetiletý Pohl měří 183 centimetrů, váží skoro devadesát kilo. „Já taky nejsem jeden z nejmenších,“ pousmál se Olesz. „Je to něco jiného - k hokeji to patří. Jde i o techniku, sílu, stabilitu, všechno.“

Olesz bitku vyhrál, stejně tak i Vítkovice zápas 4:3. Dva góly dal Ondřej Roman, jeden přidali Šimon Stránský a Roman Szturc. „Dobře, že jsme to otočili. Ukázalo se, že vůle tam byla a šli jsme si za tím,“ potěšilo vítkovického kapitána.