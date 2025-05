Manažer Artisu Chytrý: Bráchu bych zvládl odvolat. Jakého kouče Zbrojovky oslovil?

Třeba jednou bude muset říct: „Brácho sorry, končíš.“ Pro Vlastimila Chytrého (45), jenž v roli manažera řídí sportovní úsek ambiciózního Artisu Brno (dříve SK Líšeň), by nebylo příjemné rozloučit se s koučem týmu, sourozencem Jiřím. I na to je však ve své roli připraven. A bere to zatím s humorem. „Moc dobře si pamatuju, že když trénoval Kroměříž s Laďou Minářem, přeřadil mě a Michala Nehodu do béčka. Má to u mě schované,“ usmál se v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.