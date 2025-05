Žhavé přestupové dění v Edenu: Jak se vyvíjí odchody i příchody? Další zájemce o Dioufa

V nejlepším ztráta dvou členů základní sestavy. Tak to Jindřich Trpišovský vyřkl po zisku titulu v Olomouci. Zatím se to tak rýsuje. Ačkoliv je před začátkem přestupového období příliš brzo na definitivní soudy a neodolatelná nabídka může přistát kdykoliv, v tuto chvíli to vypadá na dvě jména – Christose Zafeirise a El Hadjiho Malicka Dioufa. O druhého jmenovaného se opět probudil zájem v Anglii. A co příchody?