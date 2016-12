Moravec zažil závod hrůzy! Útok na elitu, pak pád a malorážka napadrť

Ve fantastické atmosféře Vysočina Areny v Novém Městě na Moravě vyběhl do stíhacího závodu na 12,5 kilometru Ondřej Moravec. Nejlepší český závodník z páteční časovky začal svoji misi výborně, na první střelbě ve stoje byl bezchybný a posunul se v celkovém pořadí na výborné šesté místo.

Pak však přišel moment, na který dvaatřicetiletý český závodník dlouho nezapomene. Po pádu ve druhém kole si totiž zničil malorážku, a i když mu servisní tým okamžitě dodal novou, o Moravcových nadějích bylo v ten moment rozhodnuto.

S novou zbraní se nedokázal srovnat, na druhé střelbě minul všechny terče a závod dokončil na padesátém místě především kvůli domácím fanouškům, jak sám přiznal.

"Do dalšího závodu se pokusíme pažbu slepit, pokud to nepůjde, půjde Ondřej do dalšího závodu se starou pažbou," popisoval další události trenér biatlonistů Michael Málek.

Moravec by tak do nedělního závodu s hromadným startem mohl vyrazit s pažbou, kterou měl na olympijských hrách v Soči. "Je to velká smůla. Bohužel pro něho tím závod skončil. Vzal si rezervu, ale chtělo to ještě docvakat. Do nedělního závodu si buď vezme Starou pažbu, kterou má u mě doma. Buď se nám podaří slepit tuhle, nebo využijeme tu olympijskou," potvrdil Málkova slova v rozhovoru pro Českou televizi šéftrenér Ondřej Rybář.

A Rybař ocenil i to, že Moravec v závodu pokračoval. „Ondra dostal pokyn, ať to klidně skončí, protože pětka vleže závod úplně změní. Je ale vidět, že to Ondra díky fanouškům neudělal a jel to vyloženě pro ně, což ukázalo závěrečné gesto po stojce. Klobouk dolů a velký dík divákům, protože ze závodu udělali velkou show. Jsem rád, že to Ondra takhle udělal, protože si to fanoušci zaslouží.“

Samotný Ondřej Moravec měl pro davy příznivců v ochozech jen slova chvály. "Atmosféra byla fantastická. Slyšel jsem, jak diváci skandovali moje jméno. Fandili mi, jako bych jel o vítězství, a přitom jsem běžel na chvostu. To bylo neuvěřitelné."

Se samotnou tratí už však zdaleka tak spojený nebyl. "Trať nebyla v dobrém stavu, plotny byly ve výjezdech i ve sjezdech. Mezi závodníky panovala nervozita. V zatáčkách nad tubusy jsem měl problémy v každém kole a jednou jsem to neustál," řekl Moravec.

Nejlepším Čechem byl na desátém místě Ondřej Krčmář, který si oproti sprintu polepšil o osmnáct míst. Skvěle si vedl i celkově devatenáctý Michal Šlesingr, když do závodu odstartoval až z 44. pozice.

S celkově jedním trestným kolem vyhrál závod Martin Fourcade s náskokem 30,2 sekundy. Třetí místo obsadil s odstupem 38,3 sekundy na svého vítězného krajana Quentin Fillon Maillet.

Od 17:40 jedou stíhací závod na 10 kilometrů ženy, nejlepší z Češek Gabriela Koukalová odstartuje z třináctého místa. Závod sledujte na iSport.cz ONLINE.

SP V BIATLONU NOVÉ MĚSTO 2016 - AKTUALITY ZDE>>>

Smůla! Moravec zlomil pušku a přišel o naději, Krčmář skončil desátý

AUKCE: Vydražte si žlutý dres Gabriely Koukalové a další biatlonové artefakty!