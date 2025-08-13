Baník odvrací trojitý „last dance“. Hapal: Z přestupového období jsem trošku nervózní
Nesnáším loučení, zpívá Michal David. A Baník tuto „proceduru“ bude zuby nehty ve čtvrtek večer (21.00) ve Vídni odvracet. Zaprvé jde samozřejmě o to, že Ostrava nechce utnout evropské tažení, jasným cílem je Austrii po domácí výhře 4:3 vyřadit a postoupit do play off (pravděpodobně) se slovinským Celje. Ale jsou tu i další příběhy, které ve výpravě Slezanů silně rezonují. „Last dance“ hrozí u Matěje Šína a Tomáše Riga, v případě vyřazení je totiž reálný jejich odchod do zahraničí.
Záchod je jednoduchá karetní hra, při které dřív nebo později konstrukce spadne. Všichni ji známe, bohužel pro Baník to teď vypadá, jako by tuto dětskou zábavu reálně praktikoval v úvodu sezony, která měla navázat na tu úspěšnou minulou. Akorát že zábava to pro fanoušky zatím fakt není, sesypalo se toho totiž v Ostravě během pár týdnů šíleně moc.
Nejdřív se zranili ofenzivní univerzálové, pak odešel do Egypta kapitán Ewerton, následovaly nabídky na středopolaře zamotávající hlavy, do toho odložení slibně rozjetého duelu s Teplicemi, problémy s trávníkem, nekonečné hledání posil, psychický direkt v podobě neproměněné Buchtovy penalty ve Varšavě, problémy s hotelem v Praze před utkáním s Duklou, vyloučený trenér, zájem Slavie o Erika Prekopa, matné výkony, čekání na ligovou výhru, o víkendu potom protest proti sudím a nakonec i neúplná názorová sjednocenost uvnitř klubu...
„Ani my, ani Austria jsme nezačali nějak famózně,“ přikývl kouč Pavel Hapal. „Tento zápas může nám i jim pomoct. Někdy zlom k lepšímu trvá déle, někdy kratší dobu. Kluci makají, dřou, někdy to tak ve fotbale je, že nejste odměněni. Kdyby to přišlo teď, byli bychom rádi. Je to velice důležité utkání pro Baník, pro Ostravu.“
O to důležitější bude uspět na půdě Austrie. Zní to drsně, pořád je teprve srpen, ale v rakouské metropoli se může lámat sezona. Minimálně se naznačí její kurz, protože na (ne)postup jsou navázány i případné odchody opor.
Poslední zápas Šína? Věřím v postup, takže ne
Matěj Šín na dotaz iSportu odpověděl jasně: „Jestli to bude můj poslední zápas za Baník? To se samozřejmě uvidí, ale jelikož doufám v postup, tak myslím, že ne.“
S tím logicky souvisí i (ne)posílení kádru, které trenér dlouho vyhlíží. „Měli jsme v úmyslu a plánu mužstvo posílit, vyhlédnutí hráči jsou. Něco se dá udělat, něco je nereálné. Nechceme hráče dělat, když o nich nejsme stoprocentně přesvědčení. V tomhle to trošku vázne, ale uvidíme, co přinesou další dny. Přestupové období ještě nekončí – směrem dovnitř i ven. Z tohoto pohledu jsem trošku nervózní, ale apeluju na posílení co nejlepším možným způsobem. Řeší to Luděk Mikloško s panem majitelem a panem Bělákem, je třeba vyčkat,“ popisoval Hapal.
„Už nám odešel jeden hráč, další se zranil, nechci předjímat. Ale pokud by se nám podařilo postoupit, máme před sebou ještě play off. Pak by se asi rozhodovalo, protože by nás čekaly tři soutěže a odložená kola. Zápasů by bylo hafo. Nechci říct, že bychom to nezvládli, ale cítil bych, že mužstvo potřebuje trošku pomoct,“ dodal.
Baník do Vídně stejně jako do Varšavy vyrazil vlakem, cesta z hlavního nádraží do hotelu Marriott zabrala přes tři hodiny. Vtipná situace nastala ve Starém Městě u Uherského hradiště, kdy do stejné soupravy, jen pochopitelně do „normálního“ vagonu, z peronu přistupoval mladík v dresu Sparty, největšího rivala FCB. Hláškami se to jen hemžilo.
Hapal chce kvalitnější defenzivu
Podobné to bylo během hodinové tréninkové jednotky, jež Hapal znovu nechal pro média otevřenou celou. Nechyběl odpočatý stoper Karel Pojezný, naopak Georgiose Kornezose ve výpravě nahradil Eldar Šehič, jemuž spoluhráči při cvičení tleskali za povedené centry. V dusnu se čeká opatrnější duel a taktičtější bitva než den otevřených dveří ve Vítkovicích.
„Nemáme v úmyslu měnit nic z našeho stylu hry, ale musíme být zodpovědnější a kvalitnější v defenzivě. Na vkus můj i trenéra Austrie tam byla na obou stranách spousta brankových šancí. Ještě se rozhodneme, zda se přikloníme k čtyřobráncovému systému, nebo trojce, ale už bychom rádi končili s nulou vzadu,“ podotkl šéf lavičky.
Generali Arenu by mělo navštívit kolem deseti tisíc fanoušků domácích a k tomu na patnáct set baníkovců. Pokud Ostrava postoupí, nedělní mač v Pardubicích si odloží. Ve čtvrtek by hrála v Celje. „Nebylo by to kvůli únavě, ale kvůli cestování,“ uzavřel Hapal.
Předpokládaná sestava
Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Rigo, Boula, Holzer - Šín, Kohút - Prekop