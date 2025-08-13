Štummer v TOP 10 KSW: výhra se zlomenou rukou. Je to v háji, myslel si
Srdce válečníka. To ukázal bojovník a profesionální voják Josef Štummer v sobotním duelu s Eduardem Kexelem na akci KSW 109 ve Varšavě. Hned v prvním kole si osmadvacetiletý Čech zlomil ruku po špatně trefeném úderu. Dalších přibližně dvanáct minut ale navzdory silné bolesti dokázal stupňovat tempo a Němce přeboxovat. „Na vzdávání jsem ani nepomyslel. Věděl jsem, že ho dokážu porazit i s jednou rukou. Jen mě mrzí, že se mi nepovedl finiš a bylo to na body,“ vypráví bijec.
Vojenskou náturu dal Josef Štummer na odiv, když se v sobotním mači na KSW 109 nenechal zastavit zlomeninou dvou kostí v ruce. Došlo k ní při boxerské výměně již v prvním kole. Liberecký rodák takticky improvizoval a došel si pro výhru na body.
Německý favorit přitom v úvodní pětiminutovce jasně diktoval tempo. Každý jeho úder měl razanci a přidal navíc úspěšný přesun na zem, kde Štummera kontroloval. Byť český ranař vstupoval do druhého dějství už indisponován, podařil se mu obrat. Závěrečné kolo už Němce přímo drtil tvrdými údery.
„Když jsem čekal na vyhlášení bodového výsledku, byl jsem si hodně jistý. Sice jsem ztratil první kolo, ale ve druhém a třetím jsem natrefoval mnohem více úderů. V dnešním MMA přeci jen více rozhoduje efektivita úderů než skórované strhy a kontrola na zemi,“ vypráví Štummer o svém doposud nejhodnotnějším vítězství.
Pořád přemýšlel, jak nepoužít pravou ruku
„Na ty dva momenty, kdy jsem si řekl, že je to v prdeli, si pamatuji přesně,“ navazuje bojovník. „Trefil rozmáchnutý hák, ale on se blbě svezl po hlavě. Hned jak jsem ruku stahoval k sobě, jsem cítil, jak mi v ní píchá. Záhy poté jsem vyslal ještě zvedák, kterým jsem si pravděpodobně zlomeninu ještě zhoršil,“ popisuje.
Ačkoli se v hlavě vypořádával s kritickou situací, v zápase to nedal znát. „V přestávce po prvním kole jsem říkal koučům, že to je v háji. Byl jsem si jistý, že je ruka zlomená. Pořád jsem pak musel přemýšlet, jak bojovat, abych nepoužil pravou ruku. Dával jsem aspoň lokty, ale nepříjemná byla i práce ve wrestlingu a na zemi,“ přiznává Štummer, kterého dnes čeká operace. „Na vzdávání jsem ani nepomyslel. Věděl jsem, že ho dokážu porazit i s jednou rukou. Jen mě mrzí, že se mi nepovedl finiš a bylo to na body,“ krčí rameny.
Výhra vymrštila Štummera do elitní sestavy KSW. Do akce se plánuje vrátit v únoru.
„Je to jenom malý krůček k titulu. V top desítce jsem právem, vždyť jsem se tam probil s jednou rukou. Jen musím i dobře navázat a postupně se dostat do top pětky. Záleží čistě na vedení, jestli zvolí Michala Domina nebo Daniela Tarchilu, se kterými jsem už měl zápasit, nebo jestli pro ně bude zajímavější derby s Leem Brichtou. Lea moc respektuji, ale nebránil bych se vzájemnému duelu jen z důvodu, že jsme krajani,“ přemýšlí bijec nahlas.