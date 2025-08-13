Manažer Zlína Hoftych: Cupák to má spočítané. Proč je nováček úspěšný?
Fantazie. Tímto slovem zhodnotili nečekaný desetibodový zisk trenér Zlína Bronislav Červenka a útočník Matěj Koubek. Sportovní manažer Pavel Hoftych vypíchl po čtyřech odehraných kolech jiný výraz: PRÁCE. „Je to velká odměna za ni,“ tvrdí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Spokojený může zatím být i sám se sebou. Posily, které v létě přivedl, až na jednu výjimku celkem v rotaci prvoligového nováčka pravidelně nastupují.
Jste sám překvapený, jak to Zlínu na podzim jde?
„Bodově je to jednoznačně nad očekávání. Vhodně jsme posílili kádr, mužstvo je díky tomu kvalitnější než ve druhé lize. Noví hráči zapadli herně i charakterově. Principy práce realizačního týmu v čele s Broňou Červenkou zůstaly stejné. Neusnulo se na vavřínech, pořád se tvrdě pracuje.“
Může tento bodový sběr vydržet delší dobu?
„Vlasťa Mareček (bývalý trenér) opakoval slovo „pokora“. Dodával k tomu „vítězů“. Náš tým je jednotný, je tu parta. Jdeme krok po kroku. Teď nás čekají tři těžké zápasy. V Olomouci, doma s Libercem a na Spartě. Nejdůležitější je