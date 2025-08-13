Předplatné

Manažer Zlína Hoftych: Cupák to má spočítané. Proč je nováček úspěšný?

Video placeholder
Zlín čeká lepší budoucnost než Slovácko, v Brně roste talent pro ligu. Vydrží forma Ústí?
Sportovní manažer Zlína Pavel Hoftych
Tomáš Poznar slaví gól proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Zlína slaví gól proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Zlína porazili Karvinou 1:0
Michal Koštuřík
Chance Liga
Fantazie. Tímto slovem zhodnotili nečekaný desetibodový zisk trenér Zlína Bronislav Červenka a útočník Matěj Koubek. Sportovní manažer Pavel Hoftych vypíchl po čtyřech odehraných kolech jiný výraz: PRÁCE. „Je to velká odměna za ni,“ tvrdí v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Spokojený může zatím být i sám se sebou. Posily, které v létě přivedl, až na jednu výjimku celkem v rotaci prvoligového nováčka pravidelně nastupují.

Jste sám překvapený, jak to Zlínu na podzim jde?
„Bodově je to jednoznačně nad očekávání. Vhodně jsme posílili kádr, mužstvo je díky tomu kvalitnější než ve druhé lize. Noví hráči zapadli herně i charakterově. Principy práce realizačního týmu v čele s Broňou Červenkou zůstaly stejné. Neusnulo se na vavřínech, pořád se tvrdě pracuje.“

Může tento bodový sběr vydržet delší dobu?
„Vlasťa Mareček (bývalý trenér) opakoval slovo „pokora“. Dodával k tomu „vítězů“. Náš tým je jednotný, je tu parta. Jdeme krok po kroku. Teď nás čekají tři těžké zápasy. V Olomouci, doma s Libercem a na Spartě. Nejdůležitější je

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

