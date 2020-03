Kanadský bombarďák Kladna už noci s Jágrem vynechával: Hrajeme i pro něj! | iSport.cz

Výhra, nebo sesun do první ligy. Nic mezitím. Hokejoví Rytíři vyhlížejí zápas roku. V pátek od 18 hodin se utkají s Litvínovem. Jágra a spol. čeká neoblíbený soupeř, s nímž v sezoně vyválčili jediný bod. „Pro záchranu uděláme všechno!“ burcuje kladenský trumf číslo jedna v posledních zápasech – obránce Brady Austin (41 bodů – 17 + 24). Vystřílí právě tenhle kanadský bombarďák výhru? A co říká na Jágra?

Co se vám honí hlavou před utkáním roku?

„Snažím se připravit jako na každý jiný zápas. Prostě jako normálně. Ve hře je sice hodně, ale i tak se soustředím na to, co potřebuju. Co mám dělat, abych pomohl mužstvu uspět.“

To je opět skórovat, že? Naposledy jste se trefil dvakrát.

„Musím hrát svoji nejlepší hru, snažit se dávat puky na bránu a pomoct ofenzivně. A když budeme mít nějakou přesilovku, tak abychom ji využili.“

V závěru sezony jste právě vy kladenský hrdina. Těší vás to?

„Snažím se na to nemyslet. Soustředím se jenom na to, abych se co nejlépe nachystal na další zápas.“

Litvínov přitom není oblíbený soupeř.

„Koukali jsme na video, jak hrají. Něco málo jsme změnili a myslím si, že jsme na ně nachystaní.“

TOP MOMENTY extraligy: Karlovarská školka, Kantnerův hattrick a Litvínov s Kladnem v bitvě o všechno

Berete to tak, že hrajete i pro Jaromíra Jágra?

„Ano, je to majitel, navíc pořád ještě hráč. Je vidět, že mu na tom hodně záleží, dává tomu hrozně moc. My musíme dělat to samé. Dát do toho všechno.“

Jak na vás během sezony zapůsobil?

„Je to skvělý hráč, jeden z nejlepších, který tu kdy hrál. Je to dobrý učitel. Navíc je pořád na ledě, aby si přidával, chodí i v noci, takže v tomto ohledu všem dává dobrý příklad. Je to lídr. Což ostatní nutí, aby makali jako on.“

Byl jste někdy s ním na noční směně?

„Ano, hlavně v úvodu sezony, když program nebyl tak nabitý. Když se hrálo dvakrát v týdnu, tak jsem v noci chodil. Ale potom, jak se hrálo víc, si člověk potřeboval víc odpočinout. Takže to už jsem noci vynechával.“

Hřeje vás pocit, že máte více bodů než on?

„Doma o tom padly nějaké vtípky… Ale počkejte, Jaromír vynechal přes deset zápasů.“

To ano, ale i tak můžete říkat, že máte více bodů i gólů…

„To je pravda. To je fajn.“ (usměje se)

Jak moc vás láká překonat střelecký rekord mezi obránci? Zatím jste vyrovnal Martina Ševce (17 branek) ze sezony 2006/07.

„Někde vzadu v hlavě to mám… Ale opakuju: myslím na jediné, abych pomohl mužstvu vyhrát. A jestli to znamená, že dám gól, tak super. Tím pádem bych rekord pokořil. Ale hlavní je, abychom to zvládli jako mužstvo a zůstali jsme v extralize.“

Nejste až sám překvapený, kolik jste už trefil gólů? Předtím v kariéře to u vás nebylo až tak obvyklé.

„Myslím si, že se mi povedl start do sezony, získal jsem trochu sebevědomí. Vždycky jsem věděl, že mám dobrou střelu. Ale extra sebedůvěra pomáhá. Jestli je to souboj já a brankář, tak věřím, že ho můžu překonat.“

V průměru strávíte na ledě přes 26 minut, jak to zvládáte?

„Je to fajn. Na začátku mi pomohlo, že jsem hodně trénoval, připravil jsem se na tuhle dobu, kdy jde o všechno. Dost trénujeme, starám o svoje tělo. Cítím se dobře.“

Je možné, že za Kladno zítra odehrajete poslední zápas? Že vaše kroky pak zamíří jinam?

„Nevím, to jsem neřešil. Teď mě zajímá jenom to, abychom to zvládli a udrželi se. To je náš hlavní cíl. Myslím si, že to můžeme zvládnout.“

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE