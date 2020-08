Krasobruslař Verner bude táta. Popsal detaily tajné svatby i to, jak žádal o ruku!

Zažívá šťastné chvíle. Krasobruslař Tomáš Verner (34) se stihl na začátku března oženit se svou thajskou partnerkou Tammy, jež mu zanedlouho porodí prvorozeného potomka. „Bude to v polovině září,“ nemůže se dočkat mistr Evropy z roku 2008.

Tomáš s Tammy už také vědí pohlaví miminka. „Nechtěli jsme dělat žádná tajemství. Už asi po druhém ultrazvuku jsme věděli, že to bude kluk,“ usmál se písecký rodák v rozhovoru pro Blesk. „Jelikož máme až trojjazyčné manželství, potřebujeme trefit jméno, které se dobře vyslovuje v češtině, angličtině a pokud by to bylo možné, tak i v thajštině,“ vysvětlil.

S půvabnou Tammy se ještě před pandemií koronaviru stačil tajně oženit. „Svatba proběhla podle plánu 14. března, což tedy bylo hraniční se všemi celostátními bezpečnostními opatřeními, nicméně se odehrála za přítomnosti nás dvou, rodičů z obou stran a dvou svědků,“ oddechl si chlap, který má z evropských šampionátů kompletní sbírku medailí.

Při bleskových zásnubách nezapřel duši romantika. „Desátého ledna jsem na Staromáku poklekl a požádal Tammy o ruku. Šest dní na to mi oznámila, že čekáme dítě,“ popisoval velké životní okamžiky nastávající tatínek.

Velký rozhovor s Tomášem Vernerem čtěte v pondělním tištěném Blesku!

Manželka Tomáše Vernera Tammy už brzy porodí jejich prvorozeného synka







