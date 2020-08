Jágr vs. Satoranský: Takhle sportovní ikony rozdělily Česko!

Když nějaký Lojza řekne něco ostřejšího o Pepovi, je to jako hodit do vody kamínek. Když se ale Tomáš Satoranský (28) opře do Jaromíra Jágra (48), rozčísne hladinu obrovský betonový kvádr.

Slova nejlépe placeného českého sportovce současnosti nezpůsobila na vodě kruhy. Jejich výsledkem je spíš vlna tsunami. „Doufám, že mě nebude hodně lidí nenávidět, ale řeknu to, jak to je: Zklamal mě Jarda Jágr !“ povídal basketbalista Satoranský v pondělí na rádiu Expres a pokračoval: „Všichni jsme si ho idealizovali, že byl pro nás největší dříč, a pak ten člověk dělá reklamu na elektrokola. Je to špatný, prostě pro mě skončil.“

Reakce poté, co na překvapivé odsouzení upozornil včera Blesk, na sebe nenechaly dlouho čekat. Příkopy byly v duchu aktuálního společenského trendu vykopány hluboko a okamžitě. V prvním se opevnil tým Sato. „Trefil hřebíček na hlavičku,“ vzkázal třeba kajakář Vavřinec Hradilek .

Odborně se na problém podíval expert na sportovní marketing Tomáš Janča, který spolupracuje s Českou basketbalovou federací i Kladnem (ovšem tím florbalovým). „Jedna věc je blbá reklama typu »když chci víc, ukousnu si ještě«, druhá spojení s produktem, který jde přímo proti základům značky JJ68. Kdyby to dělal někdo ze starší generace (Nový, Martinec), tak ani popel. Ale jeden z nej hráčů historie, který pořád hraje...“ napsal na Twitter svůj pohled.

A pak je tu tým »Džegr«. Zřejmě početnější skupina, která legendu s motorem na rámu kola z různých důvodů hájí. Tak jako jeho blízký přítel Petr Větrovský, který s Jaromírem chystá show Noc s legendou. Ten jedinému Čechovi v NBA vzkázal: „Jestli budeš ještě v 48 letech hrát, budeš vítěz všeho, co vyhrát šlo, a budeš se starat o svůj klub, tak naprosto pochopím, že uděláš pro sponzora klubu reklamu. Doufám, že se toho dožiju, abych to viděl. Úcta je asi v nedohlednu. Ještě že Jarda skončil jen pro tebe a sám skončit nehodlá.“

Být Shakespeare mezi živými, možná by divadelní kus Mnoho povyku pro nic ještě trochu přepsal.