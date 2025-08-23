Plzeň - Karviná 2:1. Vydřené tři body pro Viktorii, rozhodla až penalta v nastavení
Fotbalisté Plzně v 6. ligovém kole udolali Karvinou 2:1 a ve třetím domácím utkání této sezony nejvyšší soutěže poprvé zvítězili. Viktorii poslal ve 35. minutě do vedení brankou proti bývalému klubu Rafiu Durosinmi. V polovině druhého dějství srovnal střídající Rok Štorman, ale ve třetí minutě nastavení rozhodl o výhře favorita kapitán Matěj Vydra.
Západočeši porazili v lize Karvinou potřetí za sebou, výsledkem 2:1 ji udolali i v minulém vzájemném duelu. Viktoria navázala na úterní vítězství 5:0 v dohrávce v Mladé Boleslavi a v neúplné tabulce se posunula před Slezany do elitní šestky. Karvinští utrpěli porážku potřetí z posledních čtyř kol, venku v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body poprvé.
Plzeňský trenér Koubek udělal jedinou změnu v základní sestavě oproti úternímu utkání v Mladé Boleslavi. V útoku vedle kapitána Vydry tentokrát začal Durosinmi, jenž přišel do Viktorie právě z Karviné. Slezané zvolili nečekaně ofenzivní složení, na křídle nastoupil jinak hrotový hráč Gning.
Po oboustranně nepřesném začátku ve 12. minutě hostující Condé ve výskoku při odehrání míče trefil zároveň nepříjemně do hlavy Spáčila. Domácí stoper po několikaminutovém ošetření opustil trávník na nosítkách, viditelně otřesený musel střídat a ihned putoval do nemocnice. Jeho místo zaujal Markovič. Spáčilovo vynucené střídání dalo vzpomenout na nedávné zranění plzeňského brankáře Jedličky, který proti Jablonci rovněž po zákroku protihráče do hlavy utrpěl zlomeninu nosu.
Západočeši se pak nemohli dostat do tempa, až jim ve 35. minutě pomohla k vedení velká chyba karvinského brankáře. Lapeš nevídaně pokazil rozehrávku, nepřesný pas vystihl domácí Durosinmi a „šajtlí“ podél gólmana poslal balon do sítě. Nigerijský útočník svou druhou branku v ligovém ročníku neslavil a bývalému klubu se gestem omluvil.
Durosinmi pak mohl v dlouhém nastavení první půle zvýšit, po odvráceném rohu a Souarého centru do vápna hlavičkou trefil tyč. Těsně před pauzou se domácí hodně zlobili na rozhodčího Černého, že ukončil první poločas ve chvíli, kdy mohl Višinský po podklouznutí Traorého postupovat od půlky sám na gólmana.
Velké štěstí měl Lapeš i po hodině hry, kdy téměř zázračně vykopl hlavičku zblízka v podání Jemelky. Poté začala výrazně hrozit i Karviná. Po Memičově nepovedené zpětné přihrávce se dostal v 65. minutě do samostatného úniku Gning, který však jen trefil brankáře Jedličku.
Domácí gólman o chvíli později reflexivně zasáhl i proti hlavičce Ayaosiho, z pokračující akce však už kapituloval poté, co ho po přesné střele k tyči překonal jiný střídající hráč Štorman. Slovinský záložník si připsal druhou branku v české lize.
Vrátit vedení mohl favoritovi Vydra, Lapeš však jeho pokus z úhlu vyrazil. Karvinský gólman pak v 79. minutě reflexivně zastavil i pokus střídajícího Panoše z opačné strany. Na opačné straně volný Šigut ve velké šanci jen trefil domácího obránce.
Když na začátku nastavení z úhlu proti Lapešovi opět neuspěl Vydra, zdálo se, že Slezané již nečekanou remízu udrží. Po následném rohu a průniku Doskiho však ve vápně fauloval Ayaosi a Vydra z penalty přece jen zařídil Viktorii tři body. Plzeňský kapitán se pátým gólem v ligové sezoně osamostatnil v čele tabulky kanonýrů. Karviná po dvou výhrách ve třetím venkovním duelu ročníku poprvé nebodovala.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|3
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|4
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|5
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu