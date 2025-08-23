Liberec zase na nule. Hráli jsme dobře, tvrdil kouč Kováč. Zlín frčí dál…
Náprava za porážku 0:2 se Spartou se Liberci nepovedla. O týden později bude trenér Radoslav Kováč vysvětlovat neúspěch v 6. kole Chance Ligy ve Zlíně (0:1). Že byl jeho soubor herně lepší? Tohle nebude fanoušky Slovanu zajímat. Jestli to jako omluva postačí vedení v čele s majitelem Ondřejem Kaniou, to se teprve ukáže. Každopádně Severočeši opět totálně vybouchli ve finální fázi. „Nezasloužili jsme si prohrát, hráli jsme rychle, dobře,“ řekl Kováč. „Jsme zklamaní. Na tréninku to přitom klukům padá,“ dodal.
Co platí o Liberci, je ve Zlíně úplně naopak. Nováček furt válí, sbírá body ve velkém. Už jich má třináct, v šestém utkání zapsal čtvrtou výhru. Jasně, tahle byla šťastná, a to díky Kalabiškově trefě z penalty těsně před půlí za nešikovný faul Michala Hlavatého na Tomáše Poznara.
V té situaci hrálo hlavní roli záložníkovo podklouznutí, po kterém už nedokázal zastavit pohyb nohou proti útočníkovi domácích. „Nešťastný zákrok, uklouzl a smekla se mu noha,“ potvrdil kapitán Jan Mikula. Jelikož byl Poznar faulovaný, ujal se exekuce jiný mazák Jan Kalabiška. A počínal si suverénně. „Bylo strašně důležité, kdo vstřelí první gól,“ věděl Kováč. „V poločase jsme mohli vést 2:0,“ tvrdil.
Ve druhé půli ustáli Zlínští několik složitých momentů vzadu, zlobil je zejména Afolabi Soliu na levém křídle. Šel dolů kvůli vyčerpání. „Už toho měl plné zuby,“ informoval Kováč. Lehkonohou posilu z Táborska, z jehož driblinku asi bude mít Miloš Kopečný těžké spaní, nicméně chválil. „Podal vynikající výkon. Jen škoda, že nebyl s gólem.“
Ještě v poslední minutě nastaveného času mohl vyrovnat střídající Petr Juliš, ovšem na zadní tyči hlavičkoval jen do boční sítě. Signifikantní pro celou ofenzivu Liberce. „Po celý zápas jsme měli mírnou převahu,“ prohlásil obránce Mikula. „Zlín dobře brání, je poctivý. Má hru založenou na dobré defenzivě. Měli jsme náznaky, hodně střel. Ale nic jsme neproměnili. Kdybychom dali jeden, dva góly, nikdo by se nedivil. Nebylo to na prohru, naše hra snesla parametry,“ dodal. „Kluci tam nechali všechno,“ připojil kouč.
Zlínští se naopak povzbudili před cestou na Spartu, rivala z čela tabulka. Zní vám to vtipně? Je to realita. Poznar a spol. jedou hodně nad plán, bodům jdou naproti urputným, bojovným projevem. Jsou „nechutní“, jak si přáli před startem soutěže. Nyní si pomohli i střídáním, žolíci Petruta s Kanuem vytrvale zaměstnávali obranu soupeře a málem ji zlomili druhým gólem.
Nakonec nebyl potřeba, i bez něj se na Letné slavila další výhra. Hodně za ni vděčí brankáři Stanislavu Dostálovi. „Liberec je skvělý tým, pro naše kluky to byl od první minuty těžký zápas. Odvedli na hřišti maximum toho, co je aktuálně v našich možnostech,“ uvedl domácí kouč Bronislav Červenka. „Pro nás je to skvělý výsledek, tří bodů si vážíme. Standa Dostál se několikrát ocitl ve složité situaci a zvládl to velice dobře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|5
|4
|1
|0
|10:4
|13
|2
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|3
Jablonec
|6
|3
|3
|0
|7:3
|12
|4
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|5
Slavia
|5
|3
|2
|0
|9:3
|11
|6
Olomouc
|5
|3
|1
|1
|4:2
|10
|7
Karviná
|6
|3
|0
|3
|8:7
|9
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|5
|2
|0
|3
|3:7
|6
|10
Slovácko
|5
|1
|2
|2
|4:5
|5
|11
Dukla
|5
|1
|2
|2
|3:5
|5
|12
Ml. Boleslav
|5
|1
|1
|3
|10:16
|4
|13
Teplice
|5
|1
|0
|4
|5:9
|3
|14
Hr. Králové
|5
|0
|2
|3
|6:10
|2
|15
Ostrava
|3
|0
|1
|2
|2:4
|1
|16
Pardubice
|4
|0
|1
|3
|4:11
|1
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu