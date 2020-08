Jeden nepovedený zápas a i v dnešním korektním a pohnutém světě se může jedinec dočkat obrovské vlny nenávisti a přání toho nejhoršího, včetně smrti. Česká tenistka Markéta Vondroušová (21) to nyní opět poznala na vlastní kůži. Úterní prohra s Kajou Juvanovou (19) ze Slovinska, která je na žebříčku WTA o 103 míst pod ní, jí přinesla nepříjemné zážitky nejen na kurtu.

Česká hvězdička se po přihlášení na své sociální sítě nestačila divit vlně hněvu a nenavísti, jež se na ni snesla: „Hej Markéto, jen ti chci říct, že jsi úplně postižená. Nejhorší hráčka všech dob. A vy*uř mi,“ napsal například jistý Vukašin Vučetić. A i další komentáře byly až neuvěřitelně kruté. „Jaká to podvodnice. Musíš být mrtvá. Chcípni, prosím,“ přiletělo ze Španělska od zbabělce pod jménem Juan Alonso Andújar.

V dnešním světě, kde se řeší neustále gendrové a rasové problémy, je až k podivení, že musí sportovci neustále snášet podobné laviny od zhrzených sázkařů a naštvaných fanoušků. Není to poprvé, co Markéta Vondroušová zažívá podobně nepříjemné pocity po každém odemčení telefonu.

Například minulý rok po prohře na turnaji v Miami zveřejnila také nenávistné zprávy: Chcípni, ty kreaturo. Umři na AIDS, hnusná čubko! Prostě děs. „Když se mi to stalo v šestnácti poprvé, volala jsem domů a brečela. Děje se to po každé porážce. Už jsem si zvykla, prostě to vymažu,“ řekla tehdy statečná česká tenistka.

Dnes už se to snaží brát s nadhledem a k poslednímu přívalu zloby dokonce napsala, "Chybělo mi to." Ale pouze ignorovat příval nenávisti nelze a tak se rozhodla bojovat s tím alespoň tak, že opět část zveřejní. Ať si veřejnost může udělat názor na dané jedince, kteří jsou schopni něčeho takového, jako přát druhému smrt.

Teď je otázkou, jak se k nelidskému chování polobláznů postaví WTA?