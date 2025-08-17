Předplatné

ONLINE: Liberec - Sparta 0:2. Skvělá souhra Kuchty s Birmančevičem. Slovan v deseti

Fotbalisté Sparty oslavují gól Veljka Birmančeviče
Fotbalisté Sparty oslavují gól Veljka BirmančevičeZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Pavel Kadeřábek slaví první gól od návratu do Sparty
Sudí Jan Všetečka ukazuje červenou kartu pro Azize Kayonda z Liberce
Sparťan Emmanuel Uchenna se pokouší utěšit Azize Kayonda po vyloučení
Sparťan Pavel Kadeřábek pálí na libereckou bránu
Sparťan Emmanuel Uchenna utěšuje Azize Kayonda z Liberce poté, co dostal červenou kartu
Brankář Sparty Peter Vindahl vytahuje velký zákrok v Liberci
Fotbalisté Sparty se radují z trefy Pavla Kadeřábka v Liberci
14
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (58)

V závěru 5. kola Chance Ligy se fotbalistům Sparty naskytuje velká příležitost. Po ztrátě Slavie v Jablonci i první prohry do soboty neporaženého Zlína se mohou posunout do čela tabulky, musejí ovšem v nedělním šlágru uspět v Liberci. Pražané po návratu z Asie, kde stvrdili postup do play off o Konferenční ligu, se do sestavy vrací Veljko Birmančevič či Kaan Kairinen. ONLINE přenos utkání sledujte od 20.00 na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
02

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia53209:311
2Sparta43108:410
3Zlín53118:510
4Olomouc53114:210
5Jablonec52306:39
6Karviná53027:59
7Liberec42118:67
8Bohemians52033:76
9Plzeň41217:55
10Slovácko51224:55
11Dukla51223:55
12Ml. Boleslav411210:114
13Teplice41035:83
14Hr. Králové50236:102
15Ostrava30122:41
16Pardubice40134:111
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (58)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů