Chvíli vyčkával, ale nakonec se ozval. Hokejová modla Jaromír Jágr (48) poprvé zareagoval na ostrý výpad basketbalisty Tomáše Satoranského (28). Po svém a humorem jemu vlastním.

Nejlépe placený český sportovec kopl nedávno do vosího hnízda, když se tvrdě opřel do legendárního útočníka. „Doufám, že mě nebude hodně lidí nenávidět, ale zklamal mě Jarda Jágr ! Všichni jsme si ho idealizovali, že byl největší dříč, a pak ten člověk dělá reklamu na elektrokola. Je to špatný, prostě pro mě skončil! Musím říci, že to fakt nemá zapotřebí,“ nebral si »Sato« servítky v rozhovoru v Ranním klubu na rádiu Expres.

Možná sám jediný Čech v NBA nečekal, jaké pozdvižení vyvolá. Společnost svým vyjádřením rozdělil – jedni mu dávají za pravdu, že by »Džegr« neměl propagovat stroj pro důchodce a lenochy. Druzí však stojí na Jardově straně, že pouze dělal reklamu pro sponzora svého Kladna a Satoranský by měl zmlknout, protože oproti němu ještě nic nedokázal.

„Doufám, že nás Jarda neposlouchá a nebude mi psát,“ přidal ještě hráč Chicaga Bulls. To za to asi Jardovi nestálo, přesto si pár dní po Satoranského kritice neodpustil vtipný rýpanec. To, když šel večer posedět s kamarádem a promotérem Petrem Větrovským, s nímž spolupracuje.

„Jardo, máš vůli?“ zeptal se Větrovský Jágra, který se cpal sladkým, ačkoli se musí připravovat na sezonu. „Já nemám. Já mám elektrokolo, ty vole. Já si to vyjedu,“ rozesmál všechny okolo a opětoval tak palbu. Rozhoří se válka naplno?