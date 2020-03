Nenápadná a překvapivá statistika: v čem Satoranský atakuje špičku NBA? | iSport.cz

V jakých herních činnostech jediný Čech v NBA nezklamal?

Satoranský odehrál z 65 zápasů Chicaga v této sezoně 64 v základní sestavě. Jen v závěru ho z ní „vyšoupnul“ nováček Coby White, který ale není jeho přirozeným konkurentem. Ano: White je sice postavou point guard, ale hrou a basketbalovým myšlením jde o typického shooting guarda (přičemž ono „shooting“ je potřeba několikrát podtrhnout: ve střelbě White opravdu vyniká).

Český rozehrávač si nicméně nemohl stěžovat na malé vytížení – 28,9 minut na zápas je vydatná porce. Satoranský byl nejlepším nahrávačem Chicaga (5,4 asistence na utkání), doskočil svoji obvyklou porci míčů (3,9 doskoku na utkání) a jen těsně se nedostal na dvouciferný bodový průměr (9,9 bodu na utkání). Spolehlivá a nesobecká hra ho pak vynesla na první příčku žebříčku Bulls v poměru asistencí a ztrát (2,7).

Sezona Chicaga by se dala rozdělit na třetiny: slavný tým vkročil do soutěže nemastně neslaně, ve druhé třetině zabral a pohyboval se těsně pod poslední postupovou příčkou ve Východní konferenci – a posledních několik týdnů před přerušením NBA bylo doslova utrpením.

Přestože Bulls nehledají výmluvy, zraněními decimované mužstvo nemohlo myslet na víc: tři hráči předpokládané základní sestavy (Otto Porter, Wendell Carter, Lauri Markkanen) ztratili každý významný počet zápasů (Porter skoro celý ročník) a sezona Chicaga prakticky skončila poté, co 24. ledna vypadl na několik týdnů s poraněním kyčle Fin Markkanen.

Právě Markkanen, nejlepší střelec týmu Zach LaVine a Tomáš Satoranský ale tvořili jádro týmu – a až do odstoupení finského basketbalisty se toto trio pohybovalo mezi prvními pěti v celé NBA, pokud jde o počet společně odehraných minut mezi třemi hráči. Jinými slovy: Chicago věřilo těmto třem oporám nejvíc.

Čímž se dostáváme k nenápadné, ale ještě zajímavější statistice, kde Satoranský zazářil. V počtu přihrávek mezi dvěma hráči, které skončily košem, bylo duo Satoranský – LaVine na skvělém 11. místě v NBA s 98 asistencemi. Vzhledem k jinak slabé útočné produktivitě Bulls je to výrazný počin: žebříček mimochodem ovládla dvojice superhvězd z Los Angeles Lakers – 172 přihrávek LeBrona Jamese mělo za výsledek koš Anthonyho Davise.

Jak sezona postupovala, byla vynikající chemie dua Satoranský – LaVine stále zřetelnější. Český rozehrávač dokázal dynamického střelce najít precizně načasovanými „backdoor“ asistencemi, kdy se LaVine trhnul ke koši a Satoranský pohotově reagoval buď lobem, nebo přesnou přihrávkou o zem. Stejně jako v případě Bradleyho Beala ve Washingtonu, i v Chicagu dokázal najít „horkou ruku“ nejlepšího kanonýra a vytvářet mu servis v podobě jednoduchých střel. V NBA se tohle hodně cení.

Přestože netrpěliví fanoušci Bulls by nejraději celou sezonu zmačkali a zahodili do koše, Tomáš Satoranský dokázal, že si svůj kontrakt zaslouží, a že je týmu prospěšný i méně nápadnou, nicméně velmi solidní a poctivou hrou. Takový Coby White může dát třicet bodů – ale také může mít střelbu 18/2. „Sato“ si ovšem to své odvede skoro vždycky. Dobrá práce!