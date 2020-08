Satoranský promluvil o kritice Jágra: Stojím si za tím, co jsem řekl!

Byl to fór? Pouhé škádlení mezi sportovními celebritami? Kdepak! Basketbalista Tomáš Satoranský (28) pro Blesk potvrdil, že kritiku na adresu Jaromíra Jágra (48) myslel vážně.

Byla to poměrně ostře zvolená slova, která všechny překvapila. A to i kvůli prohřešku, který hráč z NBA hokejové ikoně vytknul. „Řeknu to, jak to je: Zklamal mě Jarda Jágr ,“ povídal Satoranský před týdnem na rádiu Expres a pokračoval: „Byl to pro nás největší dříč, a pak dělá reklamu na elektrokola. Je to špatný, prostě pro mě skončil.“

Legitimní názor okamžitě vyvolal bouřlivé reakce a rozdělil zemi. „Naprosto zbytečně, to jsem vůbec nečekal. Nechtěl jsem, aby to byla nějaká aféra,“ řekl Satoranský Blesku po páteční besedě Cesty k úspěchu. Bylo to vůbec poprvé, co se ke kauze on nebo legendární útočník věcně vyjádřili.

„Rozhodně odmítám, že bych zaútočil na Jaromíra Jágra. Ani bych o tom tématu nezačal mluvit, byl jsem na to dotázán,“ pokračoval nejlépe placený český sportovec současnosti a ještě dodal: „Pobavilo mě, nakolik to lidi začali brát vážně.“

Jenže fanoušci začali jeho slova řešit proto, že se nezdála být vyřčena jako vtípek. Satoranský to myslel vážně, což sám potvrzuje. „Já si stojím za tím, co jsem řekl. Pro mě jako pro někoho, kdo viděl v Jaromíru Jágrovi velký vzor, to bylo jen zklamání. On motivuje lidi k pohybu, a udělá reklamu na něco, kde nemusíte makat a můžete si to udělat snadnější. Což on v kariéře nikdy nedělal. Vždycky si přidával a pracoval,“ zopakoval své rozčarování Blesku s tím, že to jediné mu na Jágrovi vadilo. „Vůbec jsem se nevyjadřoval k tomu, jaký je sportovec. To bych si ani nedovolil. Spíš jsem moc nerozuměl tomu, proč tohle dělá,“ vysvětlil horkou kauzu.