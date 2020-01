Naštvaný sparťan Pech: Je to varování, nehrajeme dobře. Něčím si procházíme | iSport.cz

Sparta - Kladno: Jágr podruhé! Hostující útočník trefil odkrytou branku, 4:7 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak si vysvětlujete kolaps, který přišel ve druhé půlce zápasu?

„Nevím… měli jsme tam několik dobrých šancí, ale další góly jsme nepřidali. Kladno nás po našich chybách potrestalo. Dali góly v přesilovkách, my ne. To asi rozhodlo.“

Dva góly vám dal právě v početní výhodě také Jaromír Jágr. Hlavně ten první byl pro něj typický: vyjetí od mantinelu na osu hřiště a přesná střela. Dá se na to připravit?

„Je to těžké. O jeho genialitě se vůbec nemusíme bavit… všichni víme, že je. Pořád je to rozdílový hráč, umí si podržet puk, má skvělý přehled. Není nejrychlejší, ale dokáže to nahradit jinak. Mužstvo ale nedělá jeden hráč. Určitě se na něho dalo a mělo reagovat, byli jsme moc statičtí. V oslabení jsme tam jen stáli, dali jim prostor, aby si mohli nahrát křížem a vystřelit. Musíme se o tom pobavit. Musíme k soupeři přistupovat mnohem rychleji, honit je, být na ledě půl minuty, vyhodit a jet střídat.“

Je to po sérii pěti výher pořádný pohlavek?

„Určitě bych řekl, že je to velké varování. Už delší dobu nehrajeme dobře, i když jsme vyhrávali, tak to nebylo úplně perfektní. Něčím si procházíme. Do teď jsme ale i tak sbírali body, což bylo důležité. Teď si musíme sednout, všichni si promluvit, abychom se zase vrátili na tu cestu, kterou chceme jít. Rozhodlo smolné vyloučení, kdy jsme dostali na 5:4, pak hned na 6:4. Tam se to zlomilo úplně.“

Vím, že se k tomu nemůžete naplno vyjádřit, ale přesto, jak jste viděl právě váš faul, který předcházel gólu na 5:4? Mělo dojít ke kontaktu v brankovišti s gólmanem Denisem Godlou, ale záznam žádné výrazné provinění neukázal.

„Těžko k tomu něco říct, k rozhodčím se vyjadřovat nebudu, to nemá cenu. Podle mého… já jsem byl stoprocentně před brankovištěm, ne v něm. On mi pak sám říkal, že se rozhodčím přiznával, že byl taky před brankovištěm a o faul nešlo. Rozhodčí to asi viděli jinak.“

Vás jinak skvěle drží brankáři, tentokrát to ale Jakubovi Sedláčkovi hodně nevyšlo.

„Na Kubu bych to určitě házet nechtěl. Hráli jsme mizerně v předbrankovém prostoru, v našem domě si oni dělali, co chtěli. Měli jsme být tvrdší, vůbec je tam nepustit. Zaslouženě vyhráli.“

Sparta - Kladno: Říčka dorazil puk do branky a zvýšil na 4:2

SESTŘIH: Sparta - Kladno 4:8. Domácí vedli o dvě branky, pak nastal velký obrat, dvakrát se trefil Jágr

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:26. Košťálek, 10:21. Řepík, 17:03. Říčka, 27:55. Říčka Hosté: 08:58. Zikmund, 12:20. Melka, 28:29. O'Donnell, 33:47. Vampola, 43:00. Jágr, 46:33. Š. Bláha, 49:42. Jágr, 53:17. J. Strnad Sestavy Domácí: J. Sedláček (Machovský) – Kalina, Blain, Jurčina, Piskáček, Tomáš Dvořák, Košťálek, Poizl – Smejkal, Tomášek, Řepík – Kudrna, V. Růžička, Rousek – Říčka, Pech, Forman – Vitouch, Sukeľ, Dvořáček. Hosté: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Lakos, Kehar, Romančík, Barinka – Zikmund, Vampola, Jágr – Redlich, Machač, J. Strnad – Melka, T. Kaut, O'Donnell – Valský, Stach, Š. Bláha – Bílek. Rozhodčí Pražák, Micka – Frodl, Kajínek Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 14 016 diváků