Milionář Jindřich Trpišovský! Kouč Slavie si přijde na pohádkové jmění

Být trenérem Slavie je teď terno. Neobnáší to jen vlastní iniciály na každém kousku oděvu, ale i fešácký příjem. Jindřich »JT« Trpišovský (44) se může při četbě výpisu z konta zálibně usmívat. Hrne do Edenu trofeje za tituly a obří prachy z evropských pohárů. Bodejď by z toho taky něco neměl.