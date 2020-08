Parádně rozjetý víkend se změnil v horor! Bývalému fotbalistovi Milanu Barošovi (38) napadli milovaného chlupáče, jeho manželka Tereza (34) si prožila u veterináře chvíle hrůzy.

V pátek se ještě slavný exreprezentant proháněl po place v rodných Viganticích, kde si střihl premiéru v I. A třídě. Zápas proti Juřince mu vyšel, Milan dal dal dva góly, na další tři přihrál, a po výhře 8:1 byl samý úsměv. Den na to ho ale potkala noční můra.

»Barymu« už léta dělají radost dva roztomilí pejsci Baru a Jessie, na které nedá dopustit. A když se jeho krásná choť v sobotu vydala prvního jmenovaného hafana vyvenčit, došlo k ošklivému útoku. Jejich třináctiletý mazel utrpěl četná zranění! „Z dnešní nevinné procházky dopadla takhle… Prokousnutá tepna, kost, amputovaný ocásek. Už ji máme doma,“ napsala modelka Tereza k hrozivé fotce nebohé fenečky s »krunýřem« na Instagramu.

Jó, takový pohled by sebral i největšího fotbalového tvrďáka… Tím spíš, že to není zdaleka poprvé, co manželé Barošovi i jejich synáčci Patrik (10) a Matteo (8) kvůli chlupáčům trpí. Krutý osud před časem potkal i druhého pejska, jehož postihla mrtvice. „Už musí nosit plenu. Děti nám z nich vyrostly a holky do nich stárnou. Už vyžadují větší péči, je to jako starat se o staré lidi,“ smutnila Milanova láska. „Ale co bychom pro ně neudělali,“ dodala.