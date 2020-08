Manželka Pavla Kadeřábka a dvojnásobná maminka Tereza: Óda na tělo!

Už skoro dva týdny je podruhé maminkou. Po Emě (3) přivedla na svět fotbalovému reprezentantovi Pavlu Kadeřábkovi (28) druhou dceru – Elvu. Teď na sebe Tereza (29) prozradila něco, co byste od bývalé vítězky soutěže krásy nečekali.

„Tělo moje, občas na tebe bývám dost naštvaná za to, jak vypadáš,“ začala nezvyklou ódu na svou tělesnou schránku a pokračovala: „Přitom jsi tak neuvěřitelné. Dokázalo si odnosit a porodit dvě zdravé a krásné děti a já si to do konce života budu neustále připomínat, když by mě zase někdy přepadla slabší chvilka a byla bych nešťastná z toho, jak vypadám.“

Vzkaz byl určen především všem maminkám, ale něco si z něj může odnést i fotbalista německého Hoffenheimu. Zasloužených komplimentů není nikdy dost.