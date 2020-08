Okouzlující mlátička! Tahle kráska si svůj vztek z úmrtí bratra vybíjí v kleci

Americká fešanda Ashley Yoderová (32) se věnuje MMA již dlouhých čtrnáct let. Její cesta na vrchol byla však složitá. S bojovým sportem začala aby ventilovala svůj hněv poté, co ztratila svého milovaného bratra Michaela.

To co započalo jako zábava a vybití negativních emocí se nakonec stalo její životní cestou. Roztomilá blondýnka se dříve živila jako plavčice a nutno přiznat, že v plavkách jí to velmi sluší i dnes. Až v roce 2014 se dočkala profesionálního MMA debutu. Poctivou prací na méně známých okruzích se postupně vypracovala a dnes je součástí slavné UFC.

Nakonec se jí jako trenérka ujala legenda této organizace Joanna Jedrzejczyková a i když jí úvod v UFC nevyšel podle představ a zapsala několik porážek, tak jí prezident Dana White podržel a podepsal s ní i tak smlouvu. Ashley se poučila ze svých chyb a připsala si dvě výhry.

Nejen bojem však živ je člověk a i tato bojovnice to moc dobře ví. Proto zásobuje své fanoušky sexy obrázky ze svého každodenního života a na její fanouškovské základně se to pozitivně podepisuje.