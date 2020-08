Vzácné chvíle Hlaváčkové s rodinou: Sexy »mamča« dováděla na vodě!

Sportovkyně se v ní nezapře. Tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (34), která je momentálně na mateřské, ukázala, že zvládá i vodní sporty. Poprvé si vyzkoušela jízdu na wakeboardu taženém lodí a vedla si znamenitě.

Jak dobře jí to šlo, je třeba ocenit o to víc, že na vodní prkno stoupla poprvé! Hlavně si ale užívala cenný čas s dcerkou Isabellou a (1) manželem Fabriciem (37), kterému to při brázdění mosteckého jezera Matylda šlo stejně dobře.

„Tyhle chvíle jsou teď tak vzácné, když si Fabri může vzít na půl dne volno a vyrazit s námi na nějakou srandu,“ rozplývala se bývalá deblová trojka.