Božský výhled. Hvězda NHL se na výročí nemohla nabažit zadečku Vonnové

Do roka a do dne to nestihli. Svatba bývalé lyžařky Lindsey Vonnové (35) a hokejisty P. K. Subbana (31) musí ještě počkat. První výročí zásnub tak aspoň oslavili na úchvatné dovolené v Mexiku, kde si Kanaďan užíval pohledy na tělo partnerky v pořádně vykrojených plavkách.