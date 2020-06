Vše je zase v normálu, smála se Strýcová. A Kvitová? Skvělá kapitánka! | iSport.cz

Jaký to tedy pro vás byl zápas?

„Ze začátku, asi set a půl jsem hrála úplně bezchybně a Markétu jsem docela tlačila, že na to neměla moc odpověď. Jenže poté se zlepšila a zápas se vyrovnal. Na konci jsem však hrála zase asi přeci jen aktivněji a mám z toho zápasu hodně pozitiv.“

Je to navíc vaše první výhra nad Markétou – dosud jste s ní měla bilanci 0:4. Budete si ji však i tohoto turnaje počítat?

„Ano- Věděla jsem, že jsem Markétu ještě neporazila, ale už ten poslední zápas v Římě byl těžká a prohrála jsem ho asi 5:7 ve třetím setu, čili jsem si říkala: Dobře, je tu šance a šla jsem do toho s tím, že budu hrát aktivní tenis. Tuhle výhru si rozhodně počítám.“ (směje se)

Jaká je pak Petra Kvitová kapitánka?

„Skvělá. Je hrozně klidná a je z ní cítit pohoda. Já jsem samozřejmě emotivní, takže jsem na lavičce probírala, co jsem měla udělat jinak a Péťa vždy: Ne, všechno je dobré. Vůbec všechny holky se mi snažily radit a bylo to příjemné.“

Všechny zápasy nabídnou stanice O2 TV Sport a O2 TV Tenis v přímém přenosu. Přímo ze Štvanice bude komentovat Vojtěch Bidrman a Martin Štefl, pozápasové ohlasy přinese reportérka Andrea Sestini Hlaváčková. Diváci se mohou těšit také na studio pod vedením Jiřího Baumruka, ve kterém se role tenisové expertky ujme Klára Suchoň Koukalová.

Byla tam nějaká speciální rada, která pomohla?

„Jo, bylo tam hodně rad a já se jich držela. Holky jsou navíc zkušené, takže to mnohdy vidí lépe než hráčka. Radily mi dobře.“

Zápas sledoval i Jaromír Jágr, stihli jste něco prohodit?

„Při zápase ne, ale když jsem odcházela z kurtů, tak jsme se pozdravili. Jsem ráda, že tu je. Říkal, že by se sem přišel podívat, takže je skvělé ho tu mít.“

Sledovala jste v předchozí dny i zprávy o divácích? Zda přijdou?

„Ano, měly jsme zprávy, že má být vyprodáno. Moc jsme to pak sice nesledovaly, ale samozřejmě jsme chtěly, aby přišlo diváků co nejvíce.“

Byl to nezvyk najednou zase slyšet potlesk z tribun?

„Právě že to bylo skvělé. Takové to: Jo, je to tady, už je zase vše v normálu. Prostě to bylo hezké.“

A vyhecovalo vás to i ve druhém setu, kdy Vondroušová zápas srovnala?

„Hrozně. V uvozovkách sice na tomhle turnaji o nic nejde, ale jak diváci, tak i holky na lavičce vás prostě vyhecují, že chcete zase o něco víc. Díky tomu přijde i ten adrenalin.“

Jak velká škoda tedy je, že Petra Kvitová kvůli zranění ruky nakonec do turnaje nezasáhne?

„Škoda to je, ale to je její rozhodnutí. A navíc, kdo ví, třeba se to ještě změní. To si ale necháme pro sebe.“