Jágr a jeho krásná Dominika: Nejdřív laškování v lóži. Pak zůstala sama!

Lásko, tak tohle je moje království! Majitel hokejových Rytířů Jaromír Jágr (48) vytáhl svou Dominiku (25) na kladenský zimák. Jenže společně tam vrkali pouze jednu třetinu, zbytek rande zůstala brunetka osamocená!

Spojit hokej a romantiku v jednu věc? To Jarda prostě umí! Když zrovna neřádí na ledě, kladenské zápasy pozorně sleduje ze soukromé lóže, kam zve své partnerky. Teď tahle »úloha« čeká na krásnou Dominiku!

Randí spolu už půl roku, kvůli koronaviru však mohou na stadiony až nyní. A tak si vyrazili na přípravný turnaj před nadcházející sezonou, v němž Rytíři přivítali Plzeň. A zpočátku to mezi zamilovanými hrdličkami byla jedna velká symfonie! Jaromír házel své tradiční vtípky, kterým se Domča roztomile chichotala. Brunetka mu zase na mobilním telefonu ukazovala, co zrovna frčí. A zřejmě padlo i nějaké to selfíčko, než spokojeně položila hlavu na »Džegrovo« rameno.

Tohle slastné vrkání však vydrželo jen jednu třetinu, pak Dominika dostala »kopačky«! Jágra totiž nejspíš naštvalo dění jeho svěřenců na ledě, kteří proti extraligové Plzni moc nestíhali. A tak hokejový bůh nechal svou lásku ve VIPce úplně samotinkou a sestoupil mezi smrtelníky na trenérskou lavičku!

Tam už ale kladenským hokejistům svou vlídnou tvář neukazoval. Naopak je neustále křikem cepoval a vysvětloval, jak se vlastně hokej má hrát. Ani rady toho nejpovolanějšího však Kladnu nepomohly.

A po vysoké prohře 2:5 měla pak Dominika určitě co dělat, aby zase Jardu rozveselila…