Všechno šlo jako po drátkách. Pět set hostů se na veselce zápasnického mistra světa Zaurbeka Sidakova (24) a tmavovlásky Madiny Plijevové (25) královsky bavilo. Vodka tekla proudem a kaviár všem křupal mezi zuby, když tu náhle začaly svatebčanům vrnět v kapse mobily. Když zprávu otevřely, zůstali v šoku. A bylo po náladě!

Ve videu viděli nevěstu v erotických hrátkách s jistým ruským magnátem, jehož manželka za celou šlamastikou prý stojí. Krásná Madina bývala jeho milenkou a dívkou, kterou si zavolal, kdykoliv si chtěl užít trochu nevázaného sexu. A na to paní domu nezapomněla.

Ženicha údajně okamžitě popadl takový vztek, že podle svědků svoji nevěstu vytáhl za vlasy od kamarádek a řekl: „Dost, párty končí!“ A skutečně, veselka byla z minuty na minutu ukončena. Deklasovaná nevěsta plakala na podlaze, než byla odvezena v šoku do nemocnice. Reprezentant Ruska, který se chystá na olympiádu v Tokiu, se také psychicky zhroutil a vyrazil do hor. S přáteli, kteří dohlíželi na to, aby nespáchal nějakou hloupost.

Rozeslané video je sice tři roky staré, ale na významu v tu chvíli pro svatebčany pranic nezměnilo. Miliardář se k aféře nevyjádřil. Zato Madině v Moskvě posteskl prozatímní zázemí v podobě luxusního bytu.

Se Zaurbekem si osud každopádně zle pohrává od dětství. Ještě jako malý kluk totiž před šestnácti lety jen díky včasné evakuaci přežil tragédii v Beslanu, při níž během krvavého útoku na školu zemřelo přes 330 lidí. „Nyní se rozhodl chránit svou důstojnost,“ prozradil jeden z hostů veselky.

A názor ze strany nevěsty? Její kamarádky důrazně popírají, že by byla placenou společnicí. Tak si vyberte, na čí straně je pravda. Anebo alespoň čisté svědomí.